Nissan Juke | la prova de Il Fatto it – Il baby crossover cresce e diventa coupé – FOTO

Nissan - Comincia la produzione della nuova Juke : La Nissan ha dato il via alla produzione della nuova Juke, seconda generazione di un modello chiave per il mercato europeo, dove le vendite inizieranno dalla fine del mese di novembre.La nuova generazione. Con un investimento di circa 100 milioni di sterline, la Casa giapponese è pronta a rilanciare la sua crossover compatta a quasi dieci anni dal suo esordio. Questa seconda serie può contare su aggiornamenti sia sul piano della tecnologia sia ...

Nissan Juke - Prezzi e allestimenti per l'Italia : La Nissan ha pubblicato i listini completi della seconda generazione della Juke. La crossover da quattro metri e 21 cm sarà disponibile in Italia con Prezzi a partire da 19.620 euro con un'unica motorizzazione benzina 1.0 DIG-T da 117 CV e la scelta tra cambio manuale sei marce o automatico Dct doppia frizione.La dotazione base della Visia. Gli allestimenti sono denominati Visia, Acenta, Business, N-Connecta, N-Design e Tekna. Fin dalla versione ...

Nissan con nuovo Juke ridefinisce standard dei crossover compatti : A quasi 10 anni dal debutto e dopo un milione di unità vendute solo in Europa, Nissan presenta in anteprima assoluta in cinque città europee il nuovo Juke, la vettura che ha dato vita al segmento dei crossover compatti. Più alta, lunga e larga, il nuovo Juke, che condivide grazie all'alleanza con Renault la piattaforma di Clio e Capture, si presenta completamente rinnovato. La carrozzeria è caratterizzata da linee eleganti e scolpite da coupé, ...

Nissan Juke - Debutta la seconda generazione della crossover : Era il 2010 quando la Nissan Juke scombinò le carte nel segmento B. Proponendo carrozzeria rialzata e forme simpatiche strizzate in misure a prova di città. Da allora (un milione i pezzi venduti fino a oggi) un sacco di concorrenti hanno seguito la sua ricetta e adesso è arrivato, anche per lei, il momento di rifarsi totalmente il trucco. Dopo averla guidata in anteprima, ancora in veste camuffata, ecco quindi la seconda generazione: arriverà in ...

Nissan Juke - svelata la seconda generazione del suv compatto giapponese – FOTO : Dal suo lancio, nel 2010, Nissan Juke ha venduto quasi un milione di pezzi ed è diventata un punto di riferimento nel segmento dei B-suv compatti, dividendo il pubblico fin da subito, tra chi ne apprezzava l’estetica e chi no. La nuova generazione cresce nelle dimensioni, nella dotazione tecnologica, nei sistemi di assistenza alla guida e guadagna una linea che mette tutti d’accordo, pur rimanendo fedele al suo DNA. Confermando ...

