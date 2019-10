Netflix potrebbe lanciare l’abbonamento solo smartphone da 3 euro al mese globalmente

The Witcher di Netflix potrebbe arrivare sul piccolo schermo a partire dal 1° novembre : Secondo alcune indiscrezioni, la serie TV di The Witcher con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt, potrebbe essere mandata in onda tra poco più di due mesi, ovvero il 1° novembre.Giovanni Eūgene Altamarquéz, produttore esecutivo di Netflix ha recentemente indicato attraverso il suo blog e la sua bio di Twitter, la data di uscita dello show che si attesterebbe tra fine ottobre ed il primo novembre.Lo spettacolo quindi potrebbe anche ...