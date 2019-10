Netflix | gli abbonati al terzo trimestre 2019 | i dati di Stranger Things | La Casa di

Netflix - pieno di utili anche se gli abbonati crescono meno del previsto : Netflix ha dato gli ultimi conti trimestrali prima del debutto di agguerriti rivali nello streaming, da Apple a Disney. E si è preparata alla nuova “guerra digitale” facendo il pieno di profitti

SPILLO/ Euro e Netflix - le prove degli errori della lotta al contante : Si continua a parlare di lotta al contante per le transazioni di piccolo importo. Eppure certi dati ci dicono che l'evasione sta altrove

Dynasty 3 su Netflix slitta al 2020? Addio agli episodi in contemporanea : Nelle prime due stagioni eravamo abituati a seguire le vicende dei Carrington subito dopo la messa in onda americana. Ora, tutto cambia con Dynasty 3 su Netflix. Secondo prime indiscrezioni, la piattaforma avrebbe deciso di slittare gli episodi al prossimo anno, probabilmente in un unico blocco. Dato che la serie TV targata CW viene distribuita a livello globale su Netflix, la decisione influenzerà non solo l'Italia, ma anche il resto dei Paesi ...

Netflix su Sky - tutti i dettagli dell’offerta : Era un progetto nell’aria da tempo ma, come anticipato nei giorni scorsi, ora è stata ufficializzata l’offerta secondo la quale gli abbonati Sky potranno accedere anche al catalogo Netflix: la partnership, già sperimentata nel Regno Unito, permetterà dunque dal 9 ottobre agli utenti Sky di accedere ai contenuti della piattaforma di streaming direttamente dall’interfaccia messa a disposizione dal decoder avanzato Sky Q. I ...

Dal 9 ottobre Netflix sarà su Sky Q : ecco i prezzi per gli abbonati : Con 9,99 euro in più nella fattura Sky gli abbonati potranno accedere anche ai contenuti?Netflix da un’unica piattaforma

Netflix arriva su Sky Q dal 9 ottobre - ecco tutti i dettagli dell’offerta Intrattenimento Plus : Netflix arriva su Sky Q a breve l’annuncio ufficiale La parola d’ordine è “Integrare” per Sky che deve diventare un “integratore” di altri contenuti. Questa l’idea di Andrea Zappia Chief Exectuive Continental Europe di Sky Studios durante l’incontro EY Digital Summit a Capri. Integrare anche Netflix, anzi soprattutto Netflix dando seguito a quell’accordo annunciato da diverso tempo e che ...

Sky - arriva Netflix su Sky Q. E dal 2020 gli abbonamenti internet : Andrea Zappia di Sky all’Ey digital summit Capri – Sky lancerà i suoi abbonamenti internet in fibra entro la prima metà del 2020, mentre è ormai questione di giorni l’approdo di Netflix sulla piattaforma Sky Q, il contenitore multimediale per gli abbonati della pay tv. Come ha spiegato Andrea Zappia, amministratore delegato per l’Europa continentale di Sky a margine dell’Ey digital summit, il forum sull’innovazione ...

Netflix sarà disponibile sulla piattaforma Sky Q. Cosa cambia per gli abbonati : I contenuti di Netflix entreranno nell’offerta di Sky Q. Zappia (Sky Europe): «Un aggregatore di contenuti che aiuti lo spettatore è fondamentale perché facilita la vita»

Cast e personaggi di Peaky Blinders 5 su Netflix il 4 ottobre - la famiglia Shelby riparte dal crollo di Wall Street : Cast e personaggi di Peaky Blinders 5 arrivano su Netflix il 4 ottobre con un nuovo ciclo episodi. Dopo aver ucciso il boss della mafia Luca Changretta, la famiglia Shelby affronta la grande crisi del '29 con il crollo di Wall Street. La serie creata da Steven Knight è destinata a non fermarsi qui, avendo già pianificato una sesta e settima stagione, che dovrebbe fungere da conclusione alla storia. Peakly Blinders 5 vedrà la famiglia Shelby ...

Foto e data di Atypical 3 su Netflix - l’annuncio video e i primi dettagli sulla terza stagione : È in arrivo Atypical 3 su Netflix. La dramedy, rinnovata per la terza stagione lo scorso anno, tornerà a raccontare il mondo visto dagli occhi di Sam, un ragazzo un ragazzo con la Sindrome di Asperger (un disturbo pervasivo dello sviluppo imparentato con l'autismo) alla ricerca dell'amore e dell'indipendenza. Intorno a lui, la sua famiglia cerca di convivere con i cambiamenti del giovane e accettare le sue decisioni. L'annuncio di Atypical 3 ...

«Stranger Things 4» - quando esce e cosa significano gli indizi social di Netflix : Ci sono poche cose che sono sicure e non certe nel contempo e una di queste è Stranger Things 4. Da quando la terza stagione della serie ormai cult dei fratelli Duffer è uscita su Netflix, i fan aspettano con trepidazione la conferma ufficiale del proseguo della storia. Nessuna conferma ufficiale è ancora mai arrivata da Netflix, ma una cosa è certa: Stranger Things 4 si farà. Anzi, sebbene non ci sia traccia del ...

Netflix - le migliori serie tv e film di ottobre : Scrivi ottobre, leggi novità Netflix: dopo la partenza turbo di settembre il colosso streaming ha preparato anche per il mese successivo un calendario decisamente interessante. La programmazione di ottobre di Netflix è quasi esclusivamente all’insegna delle novità, sia in ambito serie tv sia film originali. A cominciare dalle serie tv, la lista di ottobre 2019 è piuttosto lunga e ricca di novità: tra i titoli di ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Aggiunte HTGAWM 4 - Vis a Vis 4 e Glitch 3 : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

Curon - i primi dettagli e il teaser della serie originale italiana di Netflix : Curon, Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano raccontano la serie Netflix al Fest Presenti a un panel organizzato durante il FeST, un festival dedicato alle serie tv che si è tenuto a Milano dal 20 al 22 settembre, gli autori di Curon hanno prensentato la serie. Per chi se la fosse persa, Curon è una serie tv originale italiana di Netflix che sta per entrare in produzione e verrà rilasciata prossimamente dalla piattaforma ...