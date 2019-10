MotoGp – Valentino Rossi tra obiettivi e lavoro sodo | il Dottore sincero | “Zarco alla

Valentino Rossi MotoGp - GP Giappone 2019 : “E’ un weekend importante per noi. Dobbiamo risolvere i nostri problemi” : Valentino Rossi si proietta al pRossimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2019 con tanta voglia di riscatto. A Motegi (Giappone), il campione di Tavullia deve assolutamente trovare la quadra per sperare di essere della partita per il podio. In un campionato che ha già premiato Marc Marquez, vincitore dell’ottavo titolo iridato in carriera, l’intenzione di Valentino è di aggiornare la statistica della top-3, ferma alla gara di ...

Superbike - Jonathan Rea : “Ho saputo dividere l’uomo dal pilota! In MotoGp? Mai dire mai e Valentino Rossi esempio di longevità” : Se Marc Marquez è il “Cannibale” della MotoGP, allo stesso modo Jonathan Rea lo è per la Superbike. Il nord-irlandese, in sella alla Kawasaki, ha conquistato la quinta “corona” consecutiva della categoria delle derivate di serie su due ruote, confermando il proprio status di leader. Dopo un inizio non facile, dominato dallo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista (11 vittorie), Rea ha avuto il merito di non lasciarsi ...

MotoGp – Valentino Rossi a Motegi a caccia di soluzioni : “non siamo contenti! Proveremo qualcosa di diverso” : Valentino Rossi pronto a provare qualcosa di nuovo a Motegi per risolvere i problemi con la M1: le parole del Dottore alla vigilia del Gp del Giappone Inizia ufficialmente questo fine settimana il Trittico asiatico: i piloti della MotoGp affronteranno tre gare consecutive lontano dall’Europa per poi sfidarsi nel gran finale di Valencia. Si comincia dal Giappone, con Marquez già campione del mondo. Lo spagnolo non ha intenzione di ...

MotoGp - Mondiale 2019 : il digiuno di Valentino Rossi e una stagione avara di soddisfazioni. I numeri negativi del “Dottore” : 25 giugno 2017: 843 giorni fa Valentino Rossi ha posto il suo ultimo sigillo in MotoGP. Un’eternità per un nove volte campione del mondo in cerca di feeling con la Yamaha, che ormai sembra averlo un po’ tradito. Sì perché la M1, amica di una vita, pare “apprezzare” più lo stile di guida del “nuovo che avanza” Fabio Quartararo e anche del “Top Gun” della classe regina Maverick Vinales. Sono invece ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Valentino Rossi ha più talento di Marquez” : Si schiera con Valentino Rossi, secondo quanto scritto da “Marca“, Andrea Dovizioso, nel confronto con Marc Marquez, dicendo che l’italiano ha maggior talento dell’iberico. Oltre al pilota Ducati ha parlato anche il CEO della scuderia, che ha messo in risalto lo stile di guida dello spagnolo. Queste le dichiarazioni di Andrea Dovizioso, pilota Ducati: “Secondo me, Vale ha più talento. Analizza e lavora sodo, ma ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Motegi. Due successi e undici podi - quel duello con Lorenzo nel 2010… : Dopo un weekend di pausa il Mondiale MotoGP torna protagonista a partire da venerdì 18 fino a domenica 20 ottobre con il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa della stagione. Il Motomondiale fa tappa a Motegi per il 22° anno consecutivo, anche se dal 2000 al 2003 il circuito della prefettura di Tochigi è stato sede del Gran Premio del Pacifico (il GP nipponico andava in scena a Suzuka). Il nove volte campione del mondo ...

MotoGp – Valentino Rossi innamoratissimo : il post social per la sua Francesca Sofia Novello è sdolcinato [FOTO] : Quanta dolcezza: Valentino Rossi innamoratissimo della sua Francesca Sofia Novello Francesca Sofia Novello ha spento ieri 26 candeline: la dolce metà del Dottore ha festeggiato insieme ai suoi amici più cari e, ovviamente, insieme al suo fidanzato. Valentino Rossi ha aspettato che tutti facessero gli auguri alla sua amata per essere l’unico poi a dedicarle un pensiero oggi, dopo averle donato, ier, un gigantesco mazzo di rose ...

MotoGp – Valentino Rossi cambia capotecnico - David Munoz orgoglioso : “dovrò imparare molto - ma…” : David Munoz orgoglioso del nuovo ruolo di capotecnico in Yamaha al fianco di Valentino Rossi dalla stagione 2020: le parole dello spagnolo I piloti della MotoGp tornano finalmente protagonisti: dopo una settimana di pausa a seguito del Gp della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo, adesso i piloti si spostano in Giappone, dove avrà inizio il Trittico asiatico. Occhi puntati su Valentino Rossi, che cercherà ancora una ...

MotoGp – Rose… bianche per te! Valentino Rossi romanticissimo : la dolce sorpresa per i 26 anni di Francesca Sofia Novello [VIDEO] : Quanta dolcezza in casa Rossi-Novello: enorme mazzo di rose bianche per il 26° compleanno della fidanzata del Dottore Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, dopo la gara della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo 2019. Valentino Rossi è rientrato in Italia prima del trittico asiatico, che inizierà domenica pRossima in Giappone, per passare un po’ di tempo con i suoi cari e, soprattutto, festeggiare il ...

MotoGp – Capirossi guarda al futuro : “Valentino ci ha aiutati tanto - ma servono nuovi talenti” : Capirossi guarda al futuro: l’ex pilota di MotoGp alla ricerca di nuovi talenti e personaggi ‘alla Valentino Rossi’ Sono iniziati a Trento i quattro appassionanti giorni del Festival dello Sport. Oggi sono stati protagonisti gli uomini delle due ruote, con Ezpeleta e Capirossi che hanno fatto il quadro della situazione, soddisfatti del lavoro e dei risultati ottenuti di stagione in stagione. LaPresse/Daniele ...

MotoGp - Ramon Forcada ‘smonta’ Valentino Rossi : lo spagnolo prospetta un futuro tetro al Dottore : Il capo-tecnico di Morbidelli ha analizzato la scelta di Valentino Rossi di sostituire Galbusera con Munoz, soffermandosi poi sul futuro del Dottore In passato è stato il capo-tecnico di Jorge Lorenzo e Maverick Viñales, adesso svolge lo stesso ruolo per Franco Morbidelli nel team SIC Petronas. Ramon Forcada è senza dubbio uno degli uomini più esperti del Motomondiale, considerando gli anni trascorsi nel paddock inseguendo vittorie e ...

MotoGp - Marc Marquez risponde a Valentino Rossi : “Non ho l’ossessione delle statistiche. La sua reazione è quella di un pilota che ha fatto molto” : Grazie alla vittoria nel GP di Thailandia, lo scorso weekend Marc Marquez ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo nel Motomondiale, con quattro gare d’anticipo. Un risultato che lo pone tra i più grandi di questo sport e in questi giorni è stato inevitabile il paragone con gli altri campioni, tra cui Valentino Rossi, che ha rilasciato dichiarazioni al veleno in merito al confronto con Marquez. Tuttavia il pilota spagnolo non è sembrato ...

MotoGp – Valentino Rossi e Uccio in pista a Misano : allenamento sulla… Ferrari [VIDEO] : Valentino Rossi e Uccio Salucci alla guida di una Ferrari oggi sul circuito di Misano: allenamento speciale per il Dottore Se alcuni piloti della MotoGp hanno deciso di rimanere in viaggio e restare lontani dalle loro case, dopo la partenza per la Thailandia ed in vista del trittico asiatico, c’è chi invece ha deciso di tornare in Italia, per un allenamento… speciale. Stiamo parlando di Valentino Rossi: dopo il Gp della ...