MotoGp | Petrucci duro con se stesso | “sulla graticola mi ci metto da solo | ho commesso

MotoGp - Miller tra i candidati per l’approdo nella Ducati ufficiale : le parole di Tardozzi spaventano Petrucci : Parlando di quelli che potrebbero essere i piloti della Ducati nel 2021, Tardozzi ha sottolineato come Miller sia nella lista dei candidati La stagione della Ducati non è stata certamente all’altezza delle aspettative di inizio anno, i risultati raccolti da Dovizioso e Petrucci non hanno convinto appieno il team di Borgo Panigale, trovatosi nuovamente ad assistere al trionfo di Marc Marquez. LaPresse Per il 2020 la situazione è già ...

MotoGp – Ducati - Petrucci motivato : “Motegi meglio di Buriram - voglio il podio nel Motomondiale” : Danilo Petrucci motivato in vista del Gp del Giappone: il pilota Ducati vuole concludere la stagione sul podio del Motomondiale Nonostante il Gp della Thailandia abbia dato il titolo a Marc Marquez, che ormai da tempo era solo questione di pura matematica, in casa Ducati la stagione non può dirsi conclusa. Il titolo costruttori è ancora in palio e i rispettivi piloti vogliono entrambi finire sul podio, nelle due posizioni rimaste. Lo ...

MotoGp – Petrucci fra elogi e obiettivi : “Marquez imbattibile - Dovizioso ha fatto tanto per me. Campionato? Voglio il podio” : Danilo Petrucci, ospite al Festival dello Sport di Trento, elogia Marquez e Dovizioso, definendo il podio nel Motomondiale come l’obiettivo per il finale di stagione La prima giornata del Festival dello Sport di Trento si veste di rosso, quantomeno per quanto riguarda i motori. Sul palco presenti i due piloti Ducati, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, a meno di una settimana dal successo di Marc Marquez, confermatosi ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Ho faticato all’inizio ma poi sono venuto fuori alla distanza” : Un nono posto non è certo una grande conquista per Danilo Petrucci. Il pilota umbro è l’emblema delle difficoltà della Ducati in difficoltà nel 15° round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia). Una prestazione chiaramente influenzata da una GP19 non in grado di essere prestazionale in percorrenza, come anche il mancato podio di Andrea Dovizioso conferma. Di seguito le dichiarazioni di Petrucci ai microfoni di ...

MotoGp - Petrucci mastica amaro : “ci manca ancora qualcosa per tornare a lottare per la top-5” : Il ternano ha commentato con un filo di amarezza il nono posto ottenuto nel Gran Premio della Thailandia Danilo Petrucci ha chiuso al nono posto il Gran Premio della Thailandia, nonostante partisse dalla seconda fila sulla griglia di partenza. Il pilota umbro ha iniziato fin da subito a girare con gli stessi tempi del gruppo in lotta per la sesta posizione, ma non è riuscito a recuperare il gap da Rossi, che lo precedeva, ed ha tagliato il ...

VIDEO MotoGp - Romagnoli : “Petrucci dà tutto - a volte bisogna andare piano per andare veloci” : Nel corso della giornata del sabato del GP di Thailandia 2019, tappa del Mondiale MotoGP, tra prove libere e qualifiche, Romagnoli ha parlato del centauro della Ducati Danilo Petrucci: “Lui è uno che dà tutto, è molto coraggioso, a volte bisogna andare piano per andare più forte“. VIDEO INTERVISTA Romagnoli: “PETRUCCI DA’ tutto” Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Soddisfatto del lavoro svolto - peccato per la 11a posizione” : Dopo tante settimane complicate, Danilo Petrucci prova a dare il via con maggiore fiducia al suo weekend del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. Il pilota umbro, infatti, ha chiuso il suo venerdì in 11esima posizione, venendo estromesso per appena 21 millesimi a favore di Alex Rins. Tutto sommato, però, il ducatista preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno. “Sono abbastanza soddisfatto del lavoro svolto oggi – spiega il ...

MotoGp – Petrucci ottimista : “fuori dalla top 10 per qualche millesimo - ma posso rientrare fra i migliori 5” : Danilo Petrucci chiude 11° le FP2 del Gp della Thailandia: il pilota Ducati crede comunque di avere delle buone possibilità per finire in top 5 Fuori dalla top 10 per qualche millesimo, l’11° posto lascia l’amaro in bocca a Danilo Petrucci. Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo le Fp2 del Gp della Thailandia, il pilota Ducati fa il punto della situazione spiegando comunque di avere delle buone chance di finire fra i ...

MotoGp – Petrucci alla ricerca di una soluzione in Thailandia : “non devo scordarmi che sono riuscito ad andare veloce” : Gara importante per Petrucci in Thailandia: il ternano punta a migliorare il suo feeling con la moto sul circuito di Buriram Il weekend del Gp della Thailandia è iniziato ufficialmente oggi, con la conferenza stampa dei piloti sul circuito di Buriram. La gara thailendese sarà importantissima per molti piloti: Marquez si gioca il primo match point, la Yamaha punta ad ottenere un buon risultato e dimostrare di aver preso la strada giusta per ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Spero di ritrovare il feeling di inizio stagione - voglio cambiare la situazione” : Dopo una prima parte di stagione molto positiva segnata profondamente dal meraviglioso successo del Mugello in volata davanti a Marc Marquez, Danilo Petrucci è ormai entrato in una crisi tecnica e mentale davvero inspiegabile. Il ternano della Ducati ha raggiunto il suo picco di forma nelle prime tappe europee con i tre piazzamenti sul podio consecutivi raccolti a Le Mans, Mugello e Barcellona, per poi cominciare un progressivo declino culminato ...

MotoGp – Petrucci vola a Buriram pieno di motivazione : “voglio assolutamente cambiare la situazione” : Danilo Petrucci a Buriram per ritrovare il feeling della prima metà di stagione: le sensazioni del ternano della Ducati alla vigilia del Gp della Thailandia La Ducati vola in terra asiatica, dove inizia il tour extra europeo della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà il Gp della Thailandia, sul circuito di Buriram ed il team di Borgo Panigale vorrà ottenere il miglior risultato possibile. Reduce da alcune gare deludenti, Danilo ...

MotoGp - Petrucci amaro ad Aragon : “ho provato a combattere - ma la scelta delle gomme non mi ha aiutato” : Brutta prestazione quella di Danilo Petrucci ad Aragon, il ternano ha chiuso fuori dalla top ten in dodicesima posizione Gara difficile per Danilo Petrucci ad Aragon, il ternano partiva dalla quinta fila e ha chiuso in dodicesima posizione, scegliendo di partire con pneumatico posteriore hard. Un calo delle gomme avvenuto nel corso dell’ottavo giro ha fatto perdere terreno al pilota della Ducati, costretto a chiudere fuori dalla top ...

MotoGp – Tardozzi non le manda a dire a Dovizioso e Petrucci : “se Miller ha fatto quarto vuol dire che…” : Davide Tardozzi commenta i risultati Ducati nelle qualifiche di ieri ad Aragon: le parole del team manager di Borgo Panigale sono davvero pungenti Mancano circa due ore al Gp di Aragon di MotoGp: la categoria anticipa di un’ora la sua gara a causa della concomitanza col Gp di Singapore di Formula 1. Un weekend difficile per la Ducati, che con Petrucci e Dovizioso non è mai riuscita a stare al top in questi giorni di prove e ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Aragon 2019 : “Stiamo faticando - problemi in piega” : Giornata difficile per Danilo Petrucci che ha chiuso al 15esimo posto nelle qualifiche del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Stiamo soffrendo, il momento non aiuta: stiamo faticando ed è difficile. Stiamo cercando di fare il massimo ma rispetto all’anno scorso abbiamo peggiorato notevolmente ed è complicato trovare una spiegazione, inoltre ci ...