Morire a 12 anni per una frattura al femore | ecco il vero orrore dell’Italia di oggi

Temptation Island Vip - Giovanni Conversano contro Serena Enardu? "Chi nasce rotondo - non può Morire quadrato" : Giovanni Conversano è tornato ad attaccare Serena Enardu, commentando praticamente in tempo reale su Instagram Story l’ultima puntata di Temptation Island Vip, andata in onda su Canale 5 ieri sera. Lo ha fatto attraverso una Instagram Story, con un riferimento implicito alla rottura tra la sua ex fidanzata e il cantante Pago: "Chi nasce rotondo, non può morire quadrato". Come a dire, se in passato hai assunto dei comportamenti un po' al ...

Ragazza di 16 anni fa un sondaggio su Instagram - devo Morire? Vincono i si e lei si uccide : Una Ragazza di soli 16 anni ha fatto una fine atroce si è uccisa dopo aver lanciato un sondaggio sui social. La domanda era “devo morire” hanno votato in molti e forse anche per gioco in tanti hanno votato di si. La Ragazza ha ritenuto serio il sondaggio e si è tolta la vita. Il 69% dei votanti ha detto si e la Ragazza si è suicidata. La 16enne subito dopo aver appreso il risultato del sondaggio si è lanciata dal tetto di un palazzo. ...

«Tafida non deve Morire» - la bimba di 5 anni andrà al Gaslini. La madre al Papa : «Venga a trovarla» : Da Londra, l'Alta Corte britannica ha accolto il ricorso dei genitori contro la decisione di "staccare la spina" alla piccola

«Tafida non deve Morire». Londra - il giudice non stacca la spina alla bimba di 5 anni : ok alle cure : Tafida non morirà. La bimba di 5 anni che a causa di una grave emorragia cerebrale è tenuta in vita da una macchina, potrà continuare a curarsi perché ritenuta «non...

Tafida a 5 anni non deve Morire : “Non sarà staccata la spina - andrà al Gaslini di Genova” : Un giudice dell'Alta Corte britannica ha stabilito che Tafida Raqeeb, che a 5 anni vive in uno stato di coscienza minima dopo aver subito una delicata operazione al cervello, non deve morire, accogliendo il ricorso dei genitori contro la decisione dei medici del Royal Hospital di Londra di staccarle la ventilazione che la tiene in vita.Continua a leggere

“Mamma - voglio Morire” - bimbo di 9 anni soffre di una rara malattia : “Non può neanche muoversi” : Vadym Demedyuk, 9 anni, ucraino, ha una grave forma psoriasi che copre il 99% del suo corpo. La sua pelle sanguina ogni volta che il poveretto si muove. La madre ha detto di aver provato ogni tipo di medicina e di aver visto diversi specialisti senza alcun risultato. Ora l'obiettivo è portarlo da un esperto di dermatologia in Israele che ha assicurato di poterlo curare.Continua a leggere

Claudio Paul Caniggia/ Le accuse dell'ex moglie Mariana Nannis : "Non sto per Morire…" : Claudio Paul Caniggia è al centro dei riflettori: a puntare il dito contro l'ex calciatore è la moglie Mariana Nannis, ospite di Live.

Rex un bambino di 8 anni diverso dagli altri che ha espresso un desiderio - vuole Morire : Una storia molto triste quella di Rex un bambino di soli 8 anni che soffre di una patologia molto rara. Il piccolo è molto intelligente ma sa di essere diverso dagli altri suoi coetanei e per questo ha più volte espresso il desiderio di morire. Il fatto di essere diverso dagli altri, il piccolo soffre del disturbo dello spettro autistico, comporta che spesso è meglio che stia dormendo. Il piccolo soffre d’ansia e di crolli nervosi, ...

Tetano - fuori pericolo bimba di 10 anni figlia di genitori no vax a Verona : ha rischiato di Morire : Contratto il Tetano, perchè non vaccinata dai genitori no vax, aveva rischiato di morire, ma ora la bambina di Verona di 10 anni ha lasciato la terapia Intensiva dell'ospedale scaligero...

Migranti : Mediterranea - ‘quattro anni dopo Alan Kurdi si continua a Morire’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Quattro anni fa la tragica immagine di Alan Kurdi sconvolgeva il mondo, accendendo i riflettori dell’umanità sul cimitero in cui si era trasformato il Mediterraneo. Ancora oggi nel Mediterraneo si continua a morire”. E’ quanto si legge in un tweet di Mediterranea Saving humans, che si rivolge ai cittadini per chiedere sostegno per proseguire l’attività in mare. ...

Coppia lascia Morire di fame e tra gli escrementi il figlio di 3 anni : «Non crediamo ai dottori» : Ha provato a mangiare la sua culla prima di morire. È stato questo l’ultimo disperato tentativo di un bambino di sopravvivere dopo essere stato lasciato morire di fame dai genitori tra le sue feci. Ashley Catron e Frederick Frink hanno abbandonato a se stesso il piccolo Hendrix, di soli 3 anni, perché non credevano ai medici. La polizia ha trovato il bambino nella casa di famiglia in Alabama che pesava appena 7 chili dentro il suo ...

“Non voglio Morire” - sgozzata davanti alla figlia di 10 anni : l’orrore in Turchia : L'omicidio di una donna da parte dell'ex marito sotto gli occhi della figlia ha suscitato una forte indignazione in Turchia che il video della terrificante aggressione è stato pubblicato online. "Non voglio morire” urla Emine Bulut, coperta di sangue, alla figlioletta di 10 anni. La bambina in lacrime dice: "Mamma, per favore, non morire." La 38enne è stata pugnalata a morte in un caffè il 18 agosto dal suo ex marito, Fedai Veran, nella città di ...