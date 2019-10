Moons of Madness si mostra in un interessanti filmato gameplay

Moons of Madness ha una data di uscita ed è pronto a unire sci-fi e il folle universo di H.P. Lovecraft : I progetti ispirati a Lovecraft sono ormai una miriade nel mondo dei videogiochi ma il team di Rocket Pocket Games cerca di inserire un mix di elementi quanto meno interessante unendo i temi cari all'autore all' universo fantasy di Funcom, al lore di The Secret World e a un setting fantascientifico che ci trasporta su Marte. Moons of Madness unisce quindi il terrore cosmico di Lovecraft a quello puramente sci-fi in un'avventura narrativa e horror ...

Moons of Madness si presenta con un interessante filmato di gioco alla Gamescom 2019 : Moons of Madness ci porterà niente meno che su Marte in una cornice horror. Il gioco infatti è un'esperienza story driven in prima persona, per lo più horror e ambientata nello spazio. In questo titolo l'esplorazione incontra il gusto tutto lovecraftiano per l'ignoto e il sopranaturale.Moons of Madness è atteso per inizio novembre 2019, e mentre attendiamo conferme ufficiali riguardanti la data di lancio, non possiamo fare a meno di proporvi ...