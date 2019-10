Monica Setta | età | altezza | peso | marito e figli

Monica Setta e Tiberio Timperi : share da record con oltre il 22% : Tiberio Timperi e Monica Setta: record stagionale di share per Uno Mattina in Famiglia Successo sempre crescente per la nuova edizione di Uno Mattina in Famiglia, lo storico programma che dà il buongiorno agli italiani il sabato e la domenica, quest’anno condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, lui rientrato dopo aver condotto una stagione de La vita in diretta e lei promossa al ruolo di padrona di casa, dopo aver partecipato, nelle ...

Soliti Ignoti - Monica Setta svela la sua passione : “Sono la regina…” : Monica Setta ospite di Amadeus a Soliti Ignoti: “Sono la regina delle presine all’uncinetto” E’ stata Monica Setta, conduttrice di Uno Mattina in Famiglia con Tiberio Timperi, l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019. Intervenuta come ignoto n° 6, la giornalista si è presentata affermando di vivere a Roma ma di essere originaria di Brindisi, un po’ come Marilena, ...

Monica Setta a S’è fatta notte : “Per amore ho pagato un prezzo caro” : S’è fatta notte, Monica Setta intervistata da Maurizio Costanzo: “Per un amore ho messo in discussione la mia vita” E’ stata Monica Setta una delle due ospiti di Maurizio Costanzo nella puntata di S’è fatta notte di oggi. Intervistata dal conduttore, la giornalista ha parlato ovviamente della sua nuova esperienza alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia, ma anche della sua vita privata, raccontando di aver vissuto ...

Monica Setta e Tiberio Timperi al 21%. Lei : “Rai1 vince anche di sera!” : Monica Setta esulta per gli ascolti di Uno Mattina in Famiglia: “Io e Tiberio Timperi al 21% di share” Ha fatto il pieno di ascolti anche ieri, sabato 5 ottobre 2019, Uno Mattina in Famiglia, lo storico programma che il sabato e la domenica dà il buongiorno agli italiani, firmato Michele Guardì e condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, coppia nuova di zecca: lui, lo ricordiamo, è tornato alla guida della trasmissione dopo una ...

Tiberio Timperi imbarazzato da un complimento di Monica Setta : Monica Setta fa un complimento a Tiberio Timperi a Uno Mattina in Famiglia: “Sei il mio portafortuna” E’ andata in onda oggi, sabato 5 ottobre 2019, una nuova puntata di Uno Mattina in Famiglia, sulla prima rete, con Tiberio Timperi e Monica Setta. E in uno degli ultimi spazi si è parlato, tra le altre cose, di portafortuna, con alcuni ospiti in studio, motivo per il quale, prima di passare alla pagina successiva, Tiberio ...

Monica Setta a LaNostraTv : “Lavorare con Michele Guardì era il mio sogno” (INTERVISTA) : E’ in TV su Rai1 nel fine settimana, dando il buongiorno agli italiani ogni sabato e domenica: stiamo parlando di Monica Setta, conduttrice della nuova edizione di Uno Mattina in Famiglia in coppia con Tiberio Timperi, partita il 14 settembre scorso e riscuotendo da subito un grande successo. Già padrona di casa di numerosi altri programmi televisivi, come Domenica In, Il Fatto del Giorno, Peccati i sette vizi capitali, Solo per Amore e ...

Monica Setta fa una confessione spiazzante : “Ho rischiato di morire” : Unomattina in Famiglia, Monica Setta si racconta: “Sarei morta se non mi avessero operata in tempo…” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista rilasciata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTv Monica Setta, nuova conduttrice di Unomattina in Famiglia con Tiberio Timperi, che nella lunga chiacchierata con il giornalista che ha firmato il pezzo ha parlato sia della sua vita privata che della sua ...

Monica Setta : Ho elogiato Romina Power e Loredana Lecciso è sparita : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Monica Setta ha confidato che il rapporto di amicizia con Loredana Lecciso, negli ultimi tempi, si è interrotto e che di questo distacco potrebbe essere causa - suo malgrado - Romina Power. L'amicizia tra la conduttrice di Unomattina in famiglia e l'ex compagna di Al Bano nacque quando le due, insieme a Rita Dalla Chiesa, conducevano la trasmissione Le donne lo sanno su Radionorba. Quello tra Monica Setta ...

Monica Setta : 'Ho litigato con la Lecciso per un complimento su IG a Romina Power' : Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me ha ospitato Monica Setta. La giornalista, durante il gioco delle emoticon, ha svelato un retroscena inedito sull'amicizia che la lega a Loredana Lecciso che, oggi, si sarebbe 'raffreddata'. Stando al racconto della conduttrice di Uno Mattina, le due donne sono sempre state in ottimi rapporti e la stessa Monica ha ammesso di essere una ‘Loredana Lecciso addicted’. Il rapporto tra le due, si sarebbe ...