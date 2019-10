Migranti | nuovo sbarco autonomo | arrivano in 50 sulle coste del Salento

Nuovo sbarco di Migranti curdi sulle coste pugliesi : Emanuela Carucci Si tratta di cittadini iracheni e iraniani, tutti uomini e maggiorenni Sono partiti dalla Grecia e sono giunti in Italia dopo un viaggio di sei ore Un Nuovo sbarco sulle coste pugliesi è avvenuto ieri. Intorno alle 15 circa gli agenti del commissariato di Taurisano, un Comune in provincia di Lecce, e i militari della guardia di finanza di Santa Maria di Leuca, sempre nel Leccese, hanno rintracciato a terra, nei ...

Migranti : presentato il nuovo decreto interministeriale per i rimpatri sicuri : Alla Farnesina è stato presentato il nuovo decreto interministeriale Esteri-Giustizia-Interno per quanto concerne la questione dei Migranti. "Non credo che la soluzione sia di accoglierli tutti" ha affermato il capo della diplomazia italiana e leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio. "La soluzione" prosegue il pentastellato "è dire: chi può stare qui deve essere redistribuito negli altri Paesi, chi invece non può non possiamo aspettare ...