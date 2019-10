Michele Caruso telefona di nuovo a Chi l' ha visto? | la Sciarelli risponde

Chi l’ha visto - Sciarelli riceve la chiamata del disturbatore Michele Caruso : Il disturbatore – probabilmente disturbato – Michele Caruso colpisce ancora. Dopo aver sorpreso con i suoi scherzi Federica Sciarelli e Antonella Clerici, ieri sera, mercoedì 16 ottobre – ha telefonato in diretta a Chi l’ha visto? eludendo la sorveglianza del centralino, dicendo di avere informazioni sulla scomparsa della 19enne Anna Cancarini. “Sciarelli, sono Michele Caruso, come sta? Vaffa***”. Rettifico.Ora ...

Michele Caruso manda a quel paese Federica Sciarelli a Chi l'ha visto (VIDEO) : 29 marzo 2017, 23 maggio 2018 e 16 ottobre 2019. E' un appuntamento annuale quello che si ripete a Chi l'ha visto? per Michele Caruso, il disturbatore telefonico che ormai ha intrapreso l'hobby di divertirsi a chiamare qui e là fra tv e radio per lasciare tracce della sua presenza. Federica Sciarelli sembra quasi averci fatto il tarlo su una sua improvvisa comparsa al telefono e l'appuntamento è stato rispettato pure ...