Meteo | le previsioni di venerdì 18 ottobre

Previsioni Meteo Napoli : sole e caldo - quasi estate nei prossimi giorni : Previsioni Meteo Napoli – Si ripristina la fase di alta pressione sulla Campania e naturalmente anche sul capoluogo dopo il break temporalesco di ieri notte. Un raid rapido di un nucleo instabile accorso in seno a correnti temporaneamente occidentali quasi occasionalmente in transito alle latitudini partenopee. La disposizione del getto e la curvatura ciclonica sono tipiche, infatti, per una prevalenza di circolazione meridionale e ...

Previsioni Meteo - weekend di sole e piogge. In arrivo l'anticiclone africano : Italia divisa tra temporali e tempo soleggiato al Centro e sulle isole. Temperature in rialzo a partire da lunedì

Le Previsioni Meteo per la Toscana : temporali nel weekend : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana, fino al 21 ottobre 2019. Domani in mattinata possibilità di isolate e deboli piogge sulle zone di nord ovest in particolare sui rilievi, altrove parzialmente nuvoloso con locali piogge isolate in Arcipelago. Nel pomeriggio qualche precipitazione sparsa, anche a carattere di rovescio, potra’ interessare anche il litorale centrale e in serata gran parte del nord ovest. Poco nuvoloso. ...

Previsioni Meteo : ancora caldo africano dal week end! : Stiamo continuando a vivere un Ottobre con giornate generalmente miti, a tratti dal sapore tardo-estivo soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali. E sulla base degli ultimi aggiornamenti...

Previsioni Meteo Roma : “ottobrata romana” con sole e caldo. Piogge in vista nel medio-lungo termine : Previsioni Meteo Roma – Dopo le Piogge di martedì, la pressione è tornata a salire, a dire il vero non di molto al suolo, siamo sui 1016 hpa, ma geo-potenziali in crescita soprattutto alle quote medio-alte dell’atmosfera e ciò garantirà una buona fase di tempo stabile soleggiato. Secondo le stime attuali, il sole dovrebbe farla da padrone almeno per i prossimi 5/6 giorni, salvo qualche momento caratterizzato da un temporaneo aumento ...

Meteo Roma : previsioni venerdì 18 ottobre : Meteo Roma: previsioni venerdì 18 ottobre Qualche nube nella mattinata sulla Capitale, ma con tempo stabile; ampie schiarite nel corso delle ore pomeridiane come anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +24°C. Meteo Lazio: previsioni venerdì 18 ottobre Condizioni di tempo generalmente stabile nel corso delle ore diurne con locali schiarite alternate a qualche nube sparsa su tutti i settori, generalmente più soleggiato a ridosso dei ...

Aeronautica Militare - le Previsioni Meteo fino al 23 ottobre : peggioramento nel weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo fino al 23 ottobre 2019. Oggi al Nord addensamenti sparsi su Nord Ovest, Lombardia, Emilia e aree montuose in generale con possibilità di deboli piogge sulla Liguria e in serata anche sulla Valle d’Aosta e Alpi occidentali; sulle restanti aree cielo poco nuvoloso per nubi in generale medio-alte con qualche temporaneo annuvolamento più consistente nel pomeriggio. Presenza di foschie ...

Previsioni Meteo Milano : attenzione al forte maltempo in arrivo a partire dal weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Temporanea fase più stabile in queste ore, ma un peggioramento pesante incombe sul capoluogo, nei prossimi giorni, con rischio di criticità. Si è registrato da ieri un lieve incremento della pressione, ma soprattutto un certo calo termico in grado di livellare i valori di temperatura in verticale e quindi disincentivare per un po’ di tempo l’instabilità. Tuttavia, l’aria milanese continua a ...

Previsioni Meteo 17 ottobre : ancora sole - ma nel weekend tornano le piogge : Il bel tempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni continuerà ad essere protagonista fino a domani. Grazie a un rafforzamento dell'alta pressione le temperature oscilleranno su valori vicini alla norma e i venti resteranno deboli. Il meteo tuttavia è destinato a mutare durante il fine settimana a causa del lento avvicinamento da ovest di una perturbazione atlantica.Continua a leggere

Previsioni Meteo - clamorosa inversione di rotta dal 20 Ottobre : torna il super caldo con l’ultimo rigurgito dell’Estate : Dopo le piogge torrenziali di ieri al Nord, oggi qualche acquazzone ha interessato il basso Tirreno tra Campania e Calabria, con picchi di 80mm a Cetara, 70mm a Ravello, 50mm a Napoli, 45mm a Cittanova nella piana di Gioia Tauro, 40mm a Lamezia Terme, 35mm a Caserta. La situazione Meteo cambierà ulteriormente nelle prossime ore, con ampie schiarite al Centro/Sud e un nuovo peggioramento che gradualmente coinvolgerà il Nord verso il weekend ...

Previsioni Meteo Inverno 2019-2020 - la tendenza di AccuWeather : caldo e poca neve su Italia e Balcani - grande freddo sull’Est Europa [DETTAGLI] : AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense che dal 1962 fornisce Previsioni Meteo estremamente precise su ogni parte del mondo, ha pubblicato la sua tendenza per l’Inverno 2019-2020 in Europa. Mentre i Paesi dall’Italia ai Balcani probabilmente vivranno un Inverno tranquillo con lunghe ondate di tempo asciutto, il peggio delle tempeste di vento arriverà presto su Isole Britanniche, Scandinavia e Nord Europa. E chissà se quest’anno ...

Meteo - le previsioni di giovedì 17 ottobre : Giornata sostanzialmente all'insegna del bel tempo, tranne accenni di nuvolosità su costa ligure e Triveneto con accentuazione del fenomeno in serata a partire da Ovest. Su Centro Italia e Sud prevalenza di cielo sereno (LE previsioni). Le previsioni al Nord Stabile e per lo più soleggiato, salvo addensamenti sulle coste della Liguria e sull'alto Triveneto. Più nuvoloso in serata da ovest, piogge attese in Liguria e in Valle d'Aosta. Temperature ...

Meteo Roma : previsioni giovedì 17 ottobre : Meteo Roma: previsioni giovedì 17 ottobre Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata con sole prevalente nelle ore diurne. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata con tempo sempre asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +23°C. Meteo Lazio: previsioni giovedì 17 ottobre Tempo prevalentemente stabile sul Lazio nel corso dell’intera giornata. Sole prevalente fin dal mattino, con ampi spazi di sereno e solo qualche addensamento ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani possibili piogge sui rilievi : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana, fino al 20 ottobre 2019. domani nuvoloso sulle province settentrionali con possibilita’ di locali piogge sui rilievi di nord ovest, parzialmente nuvoloso altrove. Ampie schiarite in serata. Venti: deboli occidentali. Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi altrove. In attenuazione. Temperature: in lieve diminuzione, in particolare nei valori minimi. Venerdì 18 ottobre nuvoloso ...