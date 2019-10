Medici scambiano un tumore per disturbi mentali | 27enne muore di cancro al cervello

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Lavinia Greci Al giovane, nato e cresciuto in Romania, iavevano diagnosticato un disturbo psichiatrico. Così la madre, che lavora come badante in un comune in Veneto, si è rivolta ai sanitari dell'ospedale di Trieste, che gli hanno diagnosticato la neoplasia in fase terminale. Per il ragazzo non c'è stato niente da fare Qualcuno, per molto tempo, aveva sbagliato la sua diagnosi, scambiando unalper un disturbo di tipo mentale. Così è morto nel reparto di oncologia dell'ospedale Maggiore di Trieste, a soli 27 anni, ucciso dal. È la storia di Andrei Tatar, giovane nato in Romania e che proprio nel suo Paese d'origine era stato ricoverato in una struttura per malattie psichiatriche. È accaduto a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, e secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giovane aveva una metastasi al. Secondo quanto ...