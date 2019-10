Maschere a luce LED | l’ultima magia antiage delle star

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019)LEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDDa quando Jessica Alba, Kourtney Kardashian e Kate Hudson hanno postato su Instagram le loro foto e i video durante una sessione di terapia LED, la curiosità su questo nuovo ritrovato high-tech per la cura della pelle è aumentata in maniera esponenziale. E adesso tra le nuove adepte c’è anche Victoria Beckham che ha postato uno scatto in cui fa un test con la sua Led Mask. Victoria ha rivelato in una Instagram story che la maschera le era stata inviata dalla celebrity facialist Melanie Grant, dopo averle chiesto quale fosse la migliore sul mercato. Sembra che leLED siano diventate il nuovo ritrovato tecnologico tra le celebrities per invecchiare con grazia, senza dover ricorrere a costosissimi ...

