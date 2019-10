Marocco | il re grazia la giornalista in carcere per aver abortito

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Hajar Raissouni è stata arrestata insieme al fidanzato il 31 agosto dalla polizia all’uscita di una clinica di Rabat. È stata fermata con l’accusa di. Lei, non sposata, avrebbe avuto rapporti sessuali con il fidanzato, cosa che inè punita con il, come l’interruzione di gravidanza. Solo lareale poteva evitarle l’anno dia cui è stata condannata. E ladi re Mohammad VI è arrivata. Il perdono reale «rientra nel quadro della compassione e della clemenza concesse al sovrano», è scritto nella dichiarazione, «per preservare il futuro dei due fidanzati che progettavano di fondare una famiglia secondo i precetti religiosi e la legge, nonostante l’errore che presumibilmente hanno fatto e che ha portato a questa causa giudiziaria». Il re insomma si richiama ai precetti della religione con la famiglia da formare come obiettivo finale, ma ...

