Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) McDonald, ex centrocampista del Real Orviedo (e anche ex Parma e Inter), ha deciso intraprendere la carriera politica. Si candida alle elezioni parlamentari in, che si svolgeranno il 7 novembre.per un seggio parlamentare a Kibra. Pubblicamente lo hanno appoggiato sia l’attuale presidente del, Uhurutta, sia il suo vice, William Ruto. Seriuscirà a vincere le elezioni diventerà il quarto giocatore a essere eletto in. Prima di lui ci sono stati Charles Mukora, Joab Omino e Chris Obure L'articoloalinilNapolista.

AboutParma : #L'ex Parma McDonald Mariga candidato al Parlamento in Kenya - Parma YSport L'ex Parma McDonald Mariga candidato al… - ale241990 : MacDonald Mariga è considerato il favorito per le elezioni in programma il 7 novembrein Kenya.L’ex #Inter si è cand… -