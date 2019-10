Manovra - stop all'aumento dell'Iva : ma nel 2020 ci saranno 8 miliardi di nuove tasse : Disinnescata una clausola Iva, ne resta sempre un'altra. Come promesso il governo ha completamente sterilizzato per il 2020 i previsti aumenti di imposta sul valore aggiunto e accise, per un...

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla Manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100». Al via il vertice a Palazzo Chigi : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra - Gualtieri : “Rilanciare investimenti e meno tasse sul lavoro. Iva - stop all’aumento. Più fondi per scuola e sanità - 80 euro restano” : Esprime ottimismo in mattinata (“Siamo fiduciosi. La Commissione Ue naturalmente aspetta la Manovra di bilancio, è su quella che si esprime”, ha detto lasciando Confindustria), poi nel pomeriggio delinea i contenuti della legge. “Seguiremo una strategia su tre assi: il rilancio degli investimenti, la riduzione della tassazione sul lavoro e la coesione sociale”, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in ...

Manovra - Gualtieri : «Bonus 80 euro resta - stop all'Iva non esclude ritocchi» : Manovra, una rivoluzion per la famiglia. Dopo avere annunciato, e poi frenato, quella per la sanità e avere promesso quella green, con relativo stop and go del decreto clima ancora fermo in...

Manovra - Gualtieri : «Stop all'Iva - ma non escluse rimodulazioni. Bonus 80 euro resta» : Manovra, importanti aggiornamenti sul Def arrivano dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla nota di aggiornamento. «La...

Manovra - stangata sul diesel con il taglio alle agevolazioni. Stop di Conte al ticket : Giuseppe Conte chiede tempo. Qualche giorno di «tranquillità» per preparare la Manovra economica. Il messaggio, insomma, è il più classico dei lasciateci lavorare. La...

Manovra - Conte : «Stop a Iva evita rincaro da 542 euro a famiglia». Gli industriali : giù le tasse sul lavoro : Il premier: «Avrebbero costituito un enorme ostacolo per il rilancio del Paese». Il presidente Bonomi ringrazia Draghi «un grande italiano» alla presenza di Mattarella, Boccia e Casellati. E invita a superare le divisioni Nord-Sud e industria -servizi

Manovra - stangata sul diesel. Stop di Conte al ticket : Giuseppe Conte chiede tempo. Qualche giorno di «tranquillità» per preparare la Manovra economica. Il messaggio, insomma, è il più classico dei lasciateci lavorare. La...