Manovra | Salvini | ‘su uso carte governo fuori da realtà’

Manovra : Salvini - ‘tassa plastica? governo di incapaci o di cretini’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “La tassa sulla plastica è un problema che si aggiunge a problema.Quella tassa la pagano i consumatori, invece di tassare i ricchi… Ho letto che Confindustria ha calcolato 20 euro a famiglia: questo è un governo di incapaci o di cretini”. Lo dice Matteo Salvini a Terni. “Noi faremo le nostre proposte in Parlamento. Ma avanti di questo passo il futuro è un muro incontro cui ci ...

Maria Teresa Meli sta con Matteo Renzi : attacco alla Manovra e a Matteo Salvini : Ne ha per tutti, Maria Teresa Meli. La firma del Corriere della Sera, da sempre vicinissima a Matteo Renzi, parla della manovra ad Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. E la Meli boccia senza appello la legge di Bilancio, cogliendo però l'occasione anche per p

Manovra - migranti - quota 100 : altro che svolta - questo è il governo Salvini bis : La Manovra è in deficit, il debito pubblico aumenta, quota 100 rimane lì dov'è e per ora di cambiare i decreti sicurezza e i regolamenti del Viminale non c'è nessuna intenzione. Doveva essere il governo della svolta, ma il Conte Bis si sta rivelando un governo Salvini per procura, in cui il leader leghista detta l'agenda e si oppone, nello stesso tempo. Praticamente, un capolavoro.Continua a leggere

Il confronto tv tra Renzi e Salvini e la nuova Manovra economica : Dopo un po' di rivendicazioni e tentativi di trattativa a muso duro ecco che la manovra economica si va a riadagiare sulle condizioni iniziali. Non si toccano le due grandi nuove misure di spesa, reddito di cittadinanza e Quota 100, non si fa crescere l'Iva, e quindi resta pochissimo spazio per dare

**Manovra : Salvini - ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tassa sulla plastica la paga chi va a comprare l’insalata, mica la paga Richard Gere”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo **Manovra: Salvini, ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Sicurezza : Salvini - ‘fondine fuori uso e auto obsolete - Manovra stanzi risorse’** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Ho visto fondine fuori uso, ci sono macchine con 300mila km. Chiederemo che in manovra ci siano quanto meno gli stessi soldi che avevamo messo noi l’anno scorso per le assunzioni e le dotazioni”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della visita al carcere di Sabbione.L'articolo **Sicurezza: Salvini, ‘fondine fuori uso e auto obsolete, manovra stanzi ...

Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini : "Crisi di governo per non fare la Manovra" : "Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Cor

Gualtieri contro Salvini : “Ha aperto crisi perché non era in grado di affrontare la Manovra” : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri difende la nascita del nuovo governo sostenendo sia stata una scelta di responsabilità per evitare l'aumento dell'Iva e attacca Salvini: "Sull’onda della demagogia di Salvini e di politiche che hanno diviso il Paese, l’Italia aveva preso una direzione pericolosa".Continua a leggere

"Salvini ha aperto la crisi per non affrontare la Manovra" : la bordata di Gualtieri : Il ministro dell'Economia in un'intervista al Corriere della Sera conferma la lotta agli evasori e i tagli alle spese...

Manovra : Salvini - ‘spero non taglino risorse sicurezza’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Spero in Manovra vi siano i soldi che abbiamo messo l’anno scorso sul comparto sicurezza, spero non venga tagliata questa voce di spesa”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita nel carcere di Perugia.L'articolo Manovra: Salvini, ‘spero non taglino risorse sicurezza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Nadef - Salvini : “La Manovra è una truffa - hanno già tradito tutte le promesse di agosto” : Matteo Salvini commenta così la nota d'aggiornamento al Def: "La manovra economica truffa, con miliardi di nuove tasse. hanno gia' tradito tutte le promesse fatte ad agosto. Sull'aumento dell'Iva nell'arco nelle ultime sette ore ha cambiato idea tre volte. Poi Conte ha detto che ha trovato 23 miliardi. Un uomo fortunato, li ha trovati per strada? Dove li ha trovati?".Continua a leggere

Manovra - domani aggiornamento Def nel Cdm | Gualtieri : "Sarà da 30 mld - giù cuneo fiscale" | Bordata a Salvini : "C'è il conto del Papeete" : Nella Manovra finanziaria ci sarà una "revisione della spesa" ma senza "tagli a scuola, sanità, università". Lo assicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che aggiunge: "Il deficit si collocherà in una saggia via di mezzo tra 2% e 2,4%, non aboliremo Quota 100"

Manovra - Salvini avverte : “Non permetteremo un aumento dell’Iva e una tassa sui contanti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice pronto a dare battaglia per evitare che il governo metta in campo alcune misure con la prossima legge di Bilancio: "Aumenti dell'Iva e tasse sul denaro contante sono le due cose che non permetteremo", avverte l'ex ministro dell'Interno parlando al Villaggio Coldiretti di Bologna.Continua a leggere