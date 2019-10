Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Ci stanno provando! Conte vorrebbe indurci a pensare che stanno per mettere una tassa per educare gli italiani e invece è solo un’altra tassa in più per le. Unper coprire i buchi di bilancio. Non è così infatti che si fa una buona educazione alimentare come vorrebbe farci credere. Le cose si cambiano con incentivi e non con balzelli subdoli che vanno solo ad incidere sul bilancio familiare e sulla produttività di molte aziende”. Così in una nota il deputato della Lega Claudio. L'articolo, ‘sugar taxpere imprese’ Meteo Web.

LegaSalvini : 'Con la #Lega nonostante la recessione gli occupati sono aumentati. E questo governo cosa intende fare per il lavor… - TV7Benevento : Manovra: Durigon, 'sugar tax subdolo modo per colpire famiglie e imprese'... - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: 'Con la #Lega nonostante la recessione gli occupati sono aumentati. E questo governo cosa intende fare per il lavoro? Dall… -