Manovra | bonus facciate per le case | prorogati gli sconti sui lavori

Manovra - in arrivo il ‘bonus facciate’ : fino a 90% di detrazioni per chi rifà l’esterno di casa : Nella Manovra 2020, e solo per un anno, spunta il 'bonus facciate', una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici "per dare un nuovo volto alle nostre città". Non ci sono limiti di spesa o di reddito per le persone che scelgono di usufruire del bonus per restaurare i prospetti delle case e dei condomini.Continua a leggere

«Evasometro» : con la Manovra arriva il Grande Fratello fiscale (con anonimato) Bonus facciate e contanti : tutte le misure : I dati su fatture, su transazioni o consumi saranno resi anonimi. Ma si attiverà un algoritmo in grado di incrociare i dati. Le incongruenze verranno segnalate e potranno dare luogo ad accertamenti

Dal bonus facciate al limite ai contanti - tutte le misure previste nella Manovra Tassa sulla plastica - rivolta delle imprese : Dal tetto dei mille euro ai bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

Manovra - Conte : “Con superbonus Befana almeno 200-250 euro in più - essere onesti conviene” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla della Manovra e si sofferma in particolare su alcune misure, come il "superbonus della Befana" che consentirà a chi effettua pagamenti con carte di credito e bancomat di ricevere, a gennaio, una cifra "da 200-250 euro a crescere a seconda delle spese accumulate".Continua a leggere

Smog - Coldiretti : “Con l’allarme per l’Italia - bonus verde nella Manovra” : nella lotta allo Smog va confermato in manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto annuale sulla qualita’ dell’aria dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) che assegna all’Italia il triste primato nella Ue per morti premature da ...

Una Manovra di piccolo cabotaggio - tra microbonus e microtasse : Quello che c’è e quello che non c’è in una manovra economica lo determinano i soldi a disposizione. Le esigenze di consenso e gli appetiti dei partiti, le scelte, insomma la direzione di marcia sono vincolati a questo ragionamento. È evidente che se la coperta è corta - come è il caso della legge di bilancio approvata dal governo giallorosso - la lista di quello che c’è ...

Manovra “Bonus Facciate” : credito di imposta del 90% per le spese sostenute : “In Italia più di 1,8 milioni fra case e palazzi hanno oltre cento anni di età“: è quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in relazione all’introduzione nella Manovra finanziaria del governo del Bonus facciate, “un credito di imposta del 90% per le spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate degli edifici. Gli ultimi dati Istat – spiega Uecoop – indicano ...

Bonus facciate : che cos'è la misura in Manovra/ Detrazione ristrutturazione edifici : Bonus facciate, che cos'è la misura inserita a sorpresa nella Manovra 2020 dal Governo Pd-M5s: le detrazioni sulla ristrutturazione di edifici e..

In Manovra anche il «bonus facciate» : detrazione del 90% per chi rifà gli esterni : La nuova detrazione che verrà inserita nella manovra 2020 prevede un credito fiscale del 90% per chi rifà nel 2020 la facciata di casa o del condominio, in centro storico o periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni

Manovra - importanti novità per il 2020 : IVA - superticket - meno tasse per i lavoratori - bonus per chi paga col bancomat [DETTAGLI] : Il Consiglio dei Ministri che si e’ riunito ieri, martedi’ 15 ottobre, alle ore 23.02 a Palazzo Chigi, si e’ concluso alle 4.35 di notte, dopo oltre cinque ore. Il Cdm ha dato approvato il decreto legge che introduce ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili’, e il ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 ...

Manovra - nel 2020 arriva il “Bonus Facciate” : ecco come funzionerà : Nasce il ‘Bonus Facciate‘, il nuovo beneficio fiscale introdotto in legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomi’ni. Una misura che servira’ a dare un nuovo volto alle citta’ italiane. “Nella legge di bilancio – scrive su Twitter il ministro ...

Manovra 2020 - bonus ristrutturazione per le facciate di case e condomini : La misura voluta dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, varrà per il 2020, servirà a «dare un nuovo volto alle nostre città», spiega il comunicato del Consiglio dei ministri che spiega la Manovra. Confermate le detrazioni per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

Manovra - «bonus facciate» per ristrutturare gli esterni di case e condomini : La misura varrà per il 2020, servirà a «dare un nuovo volto alle nostre città», è spiegato nel comunicato del Consiglio dei ministri che spiega la Manovra. Confermate le detrazioni per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da lotta evasione (2) : (Adnkronos) – La misura sarebbe stata fortemente voluta dal premier Giuseppe Conte, che avrebbe trovato una sintesi con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per trovare spazio alla norma in legge di bilancio. Va dunque inquadrata nel pacchetto di misure su cui Conte si starebbe battendo in prima persona per contrastare l’evasione. Tra queste va inquadrato l’abbassamento del tetto all’uso del contante da 3000 ...