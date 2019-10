Mandavano i figli piccoli a timbrare il cartellino | scoperti 48 assenteisti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Sofia Dinolfo Sono 48 gli indagati per truffa aggravata in concorso, a vidimare il badge andavano anche minorenni per conto dei genitori Timbravano il badge e andavano a sbrigare faccende personali assentandosi dal posto di lavoro. È accaduto a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, dove i carabinieri della locale stazione, su disposizione della Procura, hanno notificato 48 avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Tutti sono indagati per il reato di truffa aggravata in concorso. I fatti risalgono al 2015 e sono stati confermati dalle immagini registrate dalle telecamere piazzate all’interno dell’ufficio comunale seguite poi da servizi di osservazione e pedinamenti. Gli indagati erano solitiil badge e poi sistematicamente si assentavano dal posto di lavoro per compiere le più svariate attività: chi andava a fare la spesa, chi distribuiva quotidiani, ...

