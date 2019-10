Malformazione del gene wwox Video Le Iene | Nicole | l' unica a soffrirne in Italia

Swami a 5 anni ha una rara Malformazione del cervelletto. Il papà : “Aiutateci a trovare una cura” : La storia di Swami , che a 5 anni ha una rara malformazione del cervelletto diagnosticatale all'ospedale Gaslini di Genova. Al momento non c'è cura né nome per questa patologia ma il papà non si arrende e chiede supporto: "Ho visto un video su Fanpage.it in cui si raccontava di un intervento al cervello al Meyer di Firenze su un bimbo di 11 anni . Spero che possano aiutare anche noi".Continua a leggere

Micol - a 22 mesi è l’unica in Italia con la Malformazione del gene WWOX : “È la figlia di tutti” : La storia di Micol, bimba di 22 mesi di Massa, in Toscana, unico caso in Italia di malformazione del gene WWOX, una patologia che in tutto il mondo presentano solo altri 10 soggetti. L'appello della mamma, Beatrice: "A soli 3 giorni di vita ha avuto la sua prima apnea. Non respira da sola e a regola non camminerà né parlerà mai a causa di un ritardo dello sviluppo psicomotorio. Aiutateci".Continua a leggere