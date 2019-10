Magic Brick Wars è il nuovo titolo dei creatori di Fruit Ninja dopo tre anni di silenzio

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 17 ottobre 2019) HalfStudios, sviluppatori di Jetpack Joyride etra gli altri, pubblicherà ungiocotrediè un gioco di strategia multiplayer che vede l'impiego di carte collezionabili.Il gioco conterrà gli stessi personaggi di Raskulls, altrodello studio di sviluppo pubblicato per Xbox Live Arcade nel 2010. In, i giocatori formeranno la loro strategia offensiva e difensiva, costruiranno un mazzo di carte e utilizzeranno trappolehe e molto altro per contrastare gli avversari. Le personalità e le specialità individuali dei Raskulls entrano in gioco anche come carte uniche e potenti da sfruttare durante i combattimenti.Attualmente non abbiamo ulteriori dettagli, tuttavia il gioco sarà disponibile free-to-play per i dispositivi mobile iOS ed Android a partire dal 15 novembre.Leggi altro...

Eurogamer_it : Dopo 3 anni gli sviluppatori di #FruitNinja tornano con un nuovo gioco, #MagicBrickWars. -