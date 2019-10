Mafia | pentito Lo Iacono | ' Così seppi chi era il mandante dell' omicidio Fragalà' 2

Mafia : pentito Lo Iacono - 'Così seppi chi era il mandante dell'omicidio Fragalà' : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Quando lavoravo da Bobbuccio, diciamo nel 2010, mi chiama Bobbuccio, cioè Salvo Battaglia, e mi dice di portare dei caffè in via San Gregorio 3. È una traversa dentro al mercato del Capo. Io lavoravo al bar; quella sera mi apriva Salvo e sentiv

Mafia : pentito Lo Iacono - ‘ho paura per la mia incolumità’ : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “Io ho paura sempre per la mia incolumità, perché c’è con me, in carcere, in questa Sezione, Antonino Siragusa ed è quello che, diciamo, è statò dell’omicidio Fragalà ed io conosco, sia lui sua famiglia…”. A dirlo ai pm che lo interrogavano lo scorso 4 ottobre è stato il neo pentito Francesco Paolo Lo Iacono che ha indicato ai magistrato il presunto mandante dell’omicidio ...

Mafia : pentito Lo Iacono - ‘ho deciso di collaborare per dare una mano alla giustizia’ : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “Ho cambiato idea, perché capisco che una normale collaborare con la giustizia e dare anche un’occasione migliore, diciamo, per la mia vita e la vita della mia famiglia e di poterne uscire da questa vita, che non ritengo che sia… che mi appartiene e dare una mano alla giustizia”. Con queste parole io neo pentito Francesco Lo Iacono ha annunciato alla Procura di Palermo di volere ...

Mafia : svolta sull’omicidio Fragalà - pentito accusa presunto mandante : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – svolta sull’omicidio dell’avvocato Enzo Fragalà. Alla vigilia della requisitoria, prevista per l’udienza di domani, la procura di Palermo ha depositato oggi i verbali di un nuovo collaboratore di giustizia, Francesco Paolo Lo Iacono. Il collaboratore di giustizia accusa il presunto mandante dell’omicidio. Si tratta di Gregorio Di Giovanni, boss del mandamento di Porta Nuova che ...

Mafia - la famiglia Graviano si costituisce parte civile contro il pentito Grado : “Uccise il padre”. La corte accoglie l’appello : È una sentenza inedita sia per la decisione – probabilmente senza precedenti – ma anche per i protagonisti: la famiglia Graviano da una parte, il pentito Gaetano Grado dall’altra. Contrariamente alle aspettative è il collaboratore di giustizia a essere sul banco degli accusati, con i Graviano che si sono costituiti parte civile. La seconda sezione della corte d’Appello di Palermo ha dato ragione al boss di Brancaccio, al ...

Mafia : figlio pentito che accusò 're' eolico - 'fiero di mio padre' (2) : (AdnKronos) - "Si può sbagliare nella vita - aggiunge il giovane - ma si è sempre in tempo per rimediare e trovare il modo e il coraggio di farlo non è da tutti". Su Vito Nicastri, Giuseppe Cimarosa, si limita a sottolineare: "Non lo conosco, non saprei cosa dire". Giuseppe Cimarosa a 32 anni è una

Mafia : pentito Contorno in AntiMafia - 'perché uccidere moglie poliziotto? boss senza dignità' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Che motivo avevano di ammazzare anche la moglie del poliziotto ucciso qualche giorno fa? Ormai non si fermano di fronte a nulla, non hanno più morale né dignità". Sono le parole del pentito di Mafia Totuccio Contorno davanti alla Commissione nazionale antiMafia del 9

Mafia : pentito Contorno - 'Riina e Provenzano liberi di circolare da latitanti' : Palerm, 27 set. (AdnKronos) - "Io vi posso dire che Riina e Provenzano adesso hanno delle zone fisse, che sono le zone di San Lorenzo, di Sottana, di Altofonte. Queste zone sono tranquillissime: c'è una caserma di Carabinieri con soltanto 4 carabinieri. Il maresciallo e qualcun altro li vede ma fa f

Mafoa : pentito Contorno in AntiMafia - 'Buscetta abbandonato come me' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Se voi vi impegnate , tra me e Buscetta, Buscetta domani mattina piò venire pure qua. Però ci deve essere un particolare: Buscetta ha la sua età, conosce ...C’è tanta gente che dalla mafia è stata accantonata, posata. Potrebbero nascere tante cose. Ma come possono nas

Mafia : pentito Contorno - 'i latitanti girano a Palermo e fanno i propri comodi' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "I latitanti stanno a Palermo, girano, fanno i propri comodi ed i propri traffici. Non penso che non ci si potrebbe arrivare: si arriverebbe, però ci vuole un aiuto perché la persona della borgata può vedere e può sapere". Così il pentito Salvatore Contorno davanti all

Mafia : pentito Contorno - 'Una volta sono l'anti-stato un'altra volta sono il killer' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Su due piedi posso dire che una volta sono l'anti-stato e un'altra sono un killer". Così, il 9 agosto 1989, il pentito Salvatore Contorno, davanti alla Commissione nazionale antiMafia. "Non sono mai stato imputato di omicidio, ora sono stato definito il killer dello S