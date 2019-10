M5s | Piera Aiello | “Io tra le 100 donne più influenti al mondo per mia lotta antimafia?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Per 28 anni ho vissuto nell’anonimato e tutta questa attenzione ora mi crea imbarazzo e disagio. Sono felicissima, intendiamoci, è solo che sono una persona molto umile, quindi tendo sempre a stare dietro le quinte”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus,, deputata del M5s e testimone di giustizia, commenta la menzione della Bbc, che l’ha indicata come una delle centofonte d’ispirazione nelper il 2019. L’elenco comprende ambientaliste, scrittrici, medici, avvocate, giornaliste, scienziate, manager, vittime di malattie o di traffici schiavistici, atlete impegnate per la parità dei diritti nelislamico, ma anche in quello occidentale, esponenti politiche, figure pubbliche., che da decenni conduce attivamente la sua battaglia contro la mafia ed è la prima ...

sgrecciaantone1 : RT @carlaruocco1: La deputata #M5S e testimone di giustizia #PieraAiello è stata inserita dalla #BBC tra le 100 donne più influenti al mond… - Simo07827689 : RT @carlaruocco1: La deputata #M5S e testimone di giustizia #PieraAiello è stata inserita dalla #BBC tra le 100 donne più influenti al mond… - gracco63 : RT @carlaruocco1: La deputata #M5S e testimone di giustizia #PieraAiello è stata inserita dalla #BBC tra le 100 donne più influenti al mond… -