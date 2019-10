M5s | Gianluca Perilli nuovo capogruppo al Senato | ha battuto per tre voti l’ex ministro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ilreè stato elettoM5s al: nella votazione del 16 ottobre haper soli 3(47 contro 44) l’exdei Trasporti Danilo Toninelli. Mentre alla Camera i deputati 5 stelle ancora non riescono a trovare un accordo, a Palazzo Madama la situazione si è sbloccata ed è stato scelto il successore di Stefano Patuanelli, oradello Sviluppo economico. I parlamentari grillini hanno infatti chiesto e ottenuto di modificare lo statuto e poter così scegliere la guida in Parlamento (che altrimenti sarebbe stata nominata dal capo politico Luigi Di Maio)., ex consigliere regionale del Lazio, era già vicepresidente vicario e ha partecipato ai tavoli di trattativa per far partire il governo Pd-M5s: la sua elezione viene per questo considerata meno di rottura rispetto all’eventuale scelta di Danilo Toninelli che è invece ...

PSchioppa : RT @Misurelli77: Tre secondi di solidarietà per il Ministro (adesso Senatore) più concentrato della Storia Repubblica 3...2...1...?????? Con 4… - sandrocotroneo : Danilo Toninelli bocciato dai Cinque stelle. Quale poltrona gli sfilano - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Povero Toninelli: dopo essere stato silurato da Ministro, ha perso anche il posto di capogruppo M5S al Senato Con 44 vo… -