Lutto nella danza | morta Alicia Alonso | la leggendaria ballerina si è spenta a 98 anni

Lutto nella musica : la cantante Sulli trovata morta in casa - “ipotesi suicidio”. Aveva 25 anni : trovata morta in casa dal suo manager. Aveva solo 25 anni Sulli, star sudcoreana che era considerata la ribelle del K-pop. All’anagrafe Choi Jin-ri, Aveva milioni di fan (6 solo su Instagram). Tutti sconcertati dalla notizia, che ha fatto presto il giro della rete, della sua morte. Per ora, riporta il Corriere della Sera, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Sulli era nata il 29 marzo 1994 a Pusan e Aveva iniziato la carriera nel ...

Cinema in Lutto. Volto di oltre cento film e candidato all’Oscar - l’attore Robert Forster è morto nella sua casa : Cinema in lutto per la morte di Robert Forster. l’attore ha recitato in oltre cento film ed è stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 per “Jackie Brown” di Quentin Tarantino, dove impersonò Max Cherry, ruolo creato per lui dal regista. Secondo quanto riferito dal suo agente a “The Hollywood Reporter, l’interprete statunitense è morto venerdì11 ottobre nella sua casa a Los Angeles, all’età di 78 anni, in ...

“Ciao grande uomo”. Un altro Lutto nella musica. Addio a Larry Junstrom : Il mondo della musica perde un altro dei suoi profeti. All’età di 70 anni è morto Larry Junstrom, bassista dei Lynyrd Skynyrd e dei 38 special. Una carriere lunga quasi 40 anni, dal 1977 al 2014, che ha vissuto la sua parabola conclusiva il 6 ottobre. L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Immediato il ricordo della sua ultima band che dalla sua pagina Facebook scrive: “Il grande uomo del basso ci ha lasciati. Ha suonato nelle arene di ...

Giorgia Mattioli è morta : Lutto nella moda/ Figlia di Franco - fondatore della Ferré : Giorgia Mattioli è morta: lutto nel mondo della moda. Era la Figlia di Franco, colui che aveva fondato la GianFranco Ferré Spa

Poliziotti uccisi nella Questura di Trieste : oggi Lutto cittadino - continuano le indagini : Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dichiarato il lutto cittadino e questa sera è prevista una fiaccolata spontanea che partirà nei pressi della Questura, il luogo in cui ieri si è consumata una tragedia che ha sconvolto l'Italia: due agenti di polizia sono stati uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di 29 anni che era stato condotto in commissariato dopo il furto di un motorino.Continua a leggere

Lutto nella famiglia Juventus : Alex Sandro piange la scomparsa del padre : Bruttissima notizia per Alex Sandro, terzino classe 1991 della Juventus e della nazionale brasiliana: il giocatore, infatti, ha ricevuto la notizia della morte del padre, e, con l’autorizzazione della società bianconera, è subito tornato in Brasile per stringersi alla sua famiglia. Questo Lutto improvviso per Alex Sandro non fa che complicare ulteriormente la situazione di “emergenza” della Juventus. La squadra bianco nera già non se la passava ...

Lutto in casa Juventus : nella notte è morto il padre di Alex Sandro : Una grave notizia ha scosso la tranquillità dell’ambiente Juventus nelle ultime ore: è venuto a mancare il padre di Alex Sandro. Il terzino è volato in Brasile per stare vicino alla famiglia nella notte Alex Sandro ha ricevuto una telefonata alla quale non avrebbe mai voluto rispondere: il calciatore è stato informato della morte del padre Reinaldo. Il terzino della Juventus è subito volato in Brasile per unirsi alla sua famiglia nel ...

Lutto nel mondo della musica : il cantante trovato morto nella sua casa : Lutto nel mondo della musica. È morto un grande che sarà impossibile dimenticare. Addio a Ric Ocasek, il cantante americano che negli anni ’80 aveva fondato ed era stato leader dei The Cars. Il gruppo statunitense era celebre per suonare il genere new wave. Ric Ocasek è morto all’età di 75 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua casa di Manhattan. È stata la famiglia di Ric a lanciare l’allarme: l’uomo non rispondeva al telefono da un ...

Lutto nella tv : un mieloma ha portato via un attore ineguagliabile. Tanto dolore : Lutto nel mondo della televisione: è morto John Wesley. L’attore, noto soprattutto per il ruolo del dottor Hoover in “Willy, il principe di Bel Air” al fianco di Will Smith, è morto a 72 anni dopo una lunga battaglia contro un mieloma. A dare la tragica notizia sono stati i parenti di John Wesley che lo hanno comunicato al magazine Variety. Gli Stati Uniti sono in Lutto per la tragica morte dell’attore che era noto per la sua inimitabile ...

Lutto nella MotoGp : Luca Semprini è morto nella sua stanza d’albergo. Aveva 35 anni : È una notizia che scuote tutto il mondo della MotoGp. E che arriva a pochi giorni dal week end di gare in Repubblica Ceca. Luca Semprini, giornalista e addetto stampa Ducati in MotoGp, è morto nella notte. La notizia choc ha fatto immediatamente il giro della rete e ancora prima quello dell’ambiente del motociclismo. Dove hanno aspettato di informare la famiglia per diffondere la triste e drammatica ultima news.\\ Luca è morto nella notte, ...