L’uomo del giorno – Buon compleanno Villas-Boas | il tecnico più giovane a vincere una

Sì al prestito delL’uomo vitruviano di Leonardo : il disegno può andare in Francia : Il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di Italia nostra contro il prestito delle opere di Leonardo, tra cui l'Uomo vitruviano, a Parigi. Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar. Per i giudici il ricorso dell'associazione "non presenta sufficienti elementi di fondatezza".Continua a leggere

Jesus - L’uomo che fece la storia del cinema leccando una palla da bowling : In queste ore sta per arrivare nelle sale cinematografiche Jesus Rolls, spin-off de Il grande Lebowski in cui poter conoscere un po’ meglio la figura di Jesus, personaggio reso iconico in pochissime battute da John Turturro in un film che di personaggi iconici ne ha anche troppi. Se ci pensate, il tempo in cui Jesus sta sullo schermo comparato all’attenzione e alla forza del ricordo che abbiamo del personaggio è abbastanza paradossale sulla ...

Tanti auguri a… Paulo Roberto Falcao - L’uomo ovunque della Roma : e pensare che la gente si aspettava Zico… : Il calcio anni ’80, da Tanti nostalgici definito il più bello, avvincente e Romantico in Italia, veniva chiaramente vissuto in maniera diverso rispetto ad ora. Niente Internet, niente social network, molte meno informazioni sui calciatori esteri, ancor di più se provenienti dal Sud America. E così accade che i tifosi si aspettano Zico, ma arriva un (fino a quel momento) meno conosciuto Paulo Roberto Falcao. Nulla a che fare con la ...

L’uomo del giorno - Jorge Campos : il portiere-attaccante che ispirò un personaggio di Holly e Benji : Di personaggi particolari il calcio ne ha regalati tanti. Ma Jorge Campos è qualcosa di diverso. L’ex portiere del Messico è una leggenda. Campos compie 54 anni. Un portiere stravagante, che si disegnava da solo le divise (con colori a dir poco sgargianti) e che giocava anche da attaccante. E dire che arrivò tardi al calcio. Fino a 22 anni provò gli sport più svariati: dal tennis al basket, dal baseball al surf. Inizia come punta, ...

L’uomo senza gravità - il trailer del film con Elio Giordano : https://www.youtube.com/watch?v=4YZ7UWpXIcw Tutto inizia in una sala parto, dove una donna dà alla luce un bimbo che sembra non essere interessato dalle leggi di gravità: parte così il primo trailer ufficiale de L’uomo senza gravità, un nuovo film originale Netflix che vede come protagonista principale Elio Giordano. Diretto dal documentarista Marco Bonfanti, al suo debutto dietro la cinepresa di una pellicola di finzione, è appunto la ...

L’uomo del giorno – David Trezeguet - l’attaccante ‘invisibile’ che poi diventava letale : Il classico attaccante d’area vecchia maniera. Invisibile (spesso) per tre quarti di gara, poco partecipe al gioco in tanti momenti del match, ma quantomai letale al primo pallone utile, che puntualmente finiva in rete. Di chi stiamo parlando? Di David Trezeguet, ‘L’uomo del giorno’ di oggi di CalcioWeb. L’ex attaccante della Juventus, protagonista della consueta rubrica della nostra redazione, compie 42 ...

Accadde oggi : il 14 ottobre 1947 per la prima volta L’uomo abbatte il muro del suono : Il pluridecorato Charles Elwood “Chuck” Yeager ha pilotato ben 180 tipi diversi di aerei e il suo ultimo volo su un aereo da combattimento lo ha fatto da navigatore su un F-15E pochi anni fa: la sua carriera iniziò durante la seconda guerra mondiale come semplice aviere nella United States Army Air Forces. Dopo essere stato impiegato come meccanico di aerei, fu ammesso al corso piloti e, dopo averlo superato, fu promosso al grado di ...

L’uomo del giorno – Matthew Le Tissier - una vita al Southampton per ‘Le God’ : quel record dal dischetto… : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ è oggi dedicata a Matthew Le Tissier, centrocampista che ha militato per una vita nel Southampton e soprannominato ‘Le God’. L’ex calciatore inglese ha giocato coi biancorossi dall’86 al 2002, scendendo in campo più di 400 volte e mettendo a segno oltre 150 reti. A 13 anni fa intravedere tutte le sue doti in un camp organizzato nel centro di ...

L’uomo del giorno - Totò Di Natale : una vita all’Udinese - un figlio d’arte e un rifiuto storico : Antonio Di Natale nasce a Napoli il 13 ottobre 1977. Oggi per l’ex attaccante sono 42 anni. Si avvicina al calcio sin da bambino guardando le magie di Maradona con la magia del Napoli. L’altezza non è dalla sua parte, ma il talento è tanto e si vede subito. Gioca con il Castello di Cisterna, squadra partenopea. A 13 anni gli propongono un provino per l’Empoli. Di Natale viene preso e inizia la sua avventura in Toscana. Nel ...

L’uomo del giorno - Nestor Sensini : lo straniero più presente nella storia dell’Udinese : Roberto Nestor Sensini non ha bisogno di presentazioni. Difensore argentino di garra e personalità. 384 presenze in Serie A e soltanto 33 gialli, numeri ottimi per un centrale difensivo. Sensini era un calciatore corretto. Nato ad Arroyo Seco, in Argentina, il 12 ottobre del 1966, inizia la carriera nel Newell’s Old Boys; vince il campionato del 1988 e conquista la nazionale. Arriva in Italia l’anno dopo, insieme a Balbo, ...

L’uomo del giorno - Sir Bobby Charlton : dalla morte sfiorata ai trionfi con Inghilterra e Manchester United : C’è chi dice che il destino siamo noi a costruircelo, chi invece pensa che sia lui a fare il nostro corso decidendolo sin dall’inizio. Di quest’ultimo c’è un esempio ben chiaro, con tanto di nome e cognome: Sir Robert Charlton, per tutti Bobby. L’ex calciatore inglese, che compie 82 anni, è il protagonista della consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’. Alla giovanissima età di 15 ...

Carbonia - non si ferma all’alt della polizia : inseguimento e spari nella notte - caccia alL’uomo : Intorno alle 3 un’auto non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine a Carbonia, nella Sardegna sud occidentale. Ne è nato un inseguimento per le vie della città, al termine del quale una volante della polizia ha speronato una Citroen C1, risultata rubata. Il conducente è riuscito però a scappare a piedi: è caccia all’uomo.Continua a leggere

LIVE Gran Piemonte in DIRETTA : l’ultima classica prima del Lombardia. Egan Bernal L’uomo da battere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Gran Piemonte 2019 – La startlist e l’elenco completo dei partecipanti – Orario, streaming e programma del Gran Piemonte 2019 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Gran Piemonte 2019. saranno 183 i chilometri che i corridori dovranno percorrere da Agliè al Santuario di Oropa, già protagonista in diverse occasioni come traguardo di ...