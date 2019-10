L' università tra riforme e restaurazione | lo strano caso dell' abilitazione in economia

In arrivo oltre 4.000 assunzioni tra Inps e università tra novembre e dicembre : È finalmente quasi giunto al termine il conto alla rovescia relativo alla pubblicazione dei bandi di concorso per le assunzioni presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e gli Atenei Universitari italiani. Nello specifico, tra novembre e dicembre saranno erogati bandi per la selezione, con successiva assunzione, di ben 4.313 unità, le quali saranno così ripartite: 1869 assunzioni all'Inps; 2444 assunzioni presso le Università del nostro ...

Lectio Magistralis di Antonio Zichichi il 10 ottobre all'università dell'Aquila : L'Aquila - Si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 12 (ingresso libero) nella “Aula Magna” della “Facoltà di Ingegneria” dell’Università degli Studi dell’Aquila a Roio l’appuntamento con lo scienziato Antonino Zichichi che terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Le frontiere della Scienza nella vita di tutti i giorni”. La giornata di approfondimento rientra nel programma di incontri “Sostenibilità e Resilienza” ...

TuttAPPosto - la commedia farsa su baronaggio - corruzione e nepotismo all’università è una bomba di risate – TRAILER : Minchia che risate. Se avevate nostalgia di Ficarra e Picone, che tanto arrivano in sala il 12 dicembre 2019 con Il primo Natale, un altro comico siciliano vi farà letteralmente sbellicare dalle risate al cinema dal 3 ottobre. Il film s’intitola TuttAPPosto ed è l’esordio su grande schermo come protagonista del cabarettista palermitano Roberto Lipari. Se non lo conoscete non fa niente. Il ripasso che farete con TuttAPPosto basta e avanza. ...

università - le donne devono scegliere tra maternità e carriera. Quattro azioni per colmare il gap di genere : di Giovanni Abbiati e Alessandra Minello La maternità è il momento più critico nella carriera delle donne e l’accademia non fa eccezione. Abbattere il “muro della maternità” è un obiettivo prioritario nella lotta per le pari opportunità. Le Università potrebbero dare il buon esempio con Quattro azioni. Le quote non bastano In ambito accademico ha fatto recentemente molto discutere la decisione della Eindhoven University of Technology di ...

Gli Usa rifiutano studenti stranieri (cinesi soprattutto). E le università si assicurano contro le perdite : Nove universitari cinesi che tornavano dalle vacanze estive sono stati arrestati alla dogane dell'aeroporto di Los Angeles e rimandati a casa. studenti in calo del 10%. perdite miliardarie per l'economia americana e diversi atenei stipulano polizze

Giuseppe Mancia - uno tra i migliori scienziati italiani al mondo : “Aboliamo i concorsi universitari” : Il professor Giuseppe Mancia, 79 anni, emerito dell’Università Milano Bicocca, medico cardiovascolare, è il primo degli italiani, il numero 246 al mondo: la classifica è stata redatta dalla rivista scientifica Plos Biology. In un’intervista a “La Repubblica”, lo scienziato spiega l’importanza della ricerca: “Se vuoi misurare il valore di uno scienziato ti devi affidare al numero dei suoi lavori, alle citazioni ...

Pisa - cibo da strada via dalle zone universitarie : protestano i titolari dei furgoncini : I furgoncini che vendono cibo di strada nelle zone più frequentate dagli universitari di Pisa, dovranno sloggiare, in base a una recente ordinanza del Comune. Divampa la protesta dei titolari dei food truck cibo commercio street food food truck cibo di strada Raffaello Binelli ?Url ...

università di Torino - sputi e lancio di immondizia contro studenti di destra : Bianca Elisi All'Università di Torino i collettivi universitari hanno assaltato un gruppo di studenti di destra, intenti a volantinare, con sputi e lanci di immondizia Pioggia di sputi e di sacchi della spazzatura contro un gruppo di ragazzi di destra. Un episodio assurdo e anacronistico andato in scena ieri mattina all'Università di Torino. Un episodio che conferma come nelle Università italiane l'intolleranza politica è ancora di ...

università : sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi (3) : (AdnKronos) - Per quello che riguarda la presenza di studenti maschi e femmine, lo studio conferma un sostanziale bilanciamento mostrando che il 49,9% è donna e il 50,1% è uomo. Questi ultimi, rispetto ai colleghi lombardi, scelgono più frequentemente corsi Stem (Science, Technology, Engineering and

università : sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi (4) : (AdnKronos) - Dallo studio emerge anche come le Università lombarde e in particolare quelle milanesi, se confrontate con il resto degli atenei italiani, si distinguano per il numero di corsi offerti in lingua inglese: rispettivamente il 16% e il 18% del totale, contro il 9% italiani. Unico dato in c

università : sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi (2) : (AdnKronos) - L’ultima indagine sull’internazionalizzazione degli atenei evidenzia che il polo accademico lombardo sta andando in questa direzione, con un’apertura internazionale che cresce di anno in anno". L’analisi di Assolombarda, giunta alla nona edizione, prende in considerazione 13 atenei del

università : sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi : Milano, 24 set. (AdnKronos) - sempre più studenti internazionali scelgono di iscriversi negli atenei lombardi. Nell'anno accademico 2017-2018 - secondo l'indagine annuale "L’internazionalizzazione degli atenei di Milano e della lombardia" svolta da Assolombarda - sono saliti a quota 14.518 segnando

Catania choc. Morto bimbo lasciato nell’auto dal padre dipendente amministrativo dell’università : Un bambino di due anni è Morto giovedì mattina a Catania. Il piccolo è stato per oltre cinque ore nell’auto

Tre università italiane sono tra i migliori 200 atenei al mondo : L’università italiana fa passi avanti. La Scuola Superiore Sant’Anna, la Normale e l’ Alma Mater Studiorum di Bologna guadagnano posizioni tra le migliori 200 università del mondo. E si confermano sul podio degli atenei italiani. A certificarlo è l’edizone 220 della prestigiosa classifica Times Higher Education World University Rankings. I due atenei pisani sono saliti rispettivamente di 4 ...