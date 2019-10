Luna Melis | «Con il Daily di X Factor ritorno a casa»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019) X12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:12:, terza classificata della dodicesima edizione di Xe disco d’oro per Los Angeles, l’inedito che ha raggiunto più di 16 milioni di visualizzazioni su YouTube, le sfide non hanno mai fatto paura. La prossima sarà la conduzione deldi X, la striscia quotidiana al via il 18 ottobre su Sky Uno che prima di lei era stata presentata da Aurora Ramazzotti e da Benji e Fede. «Sono curiosa di farlo perché mi piace mettermi in gioco», racconta, 17 anni, originaria di Uta, un piccolo paese in provincia di Cagliari. Una ragazza con i piedi per terra che, fra il sogno di iscriversi a Lingue e visitare l’America, prende tutto quello che la musica le sta regalando con il sorriso e ...

