L' oroscopo dell' amore per i single del 18 ottobre | Cancro pigro | Toro propulsivo

L'oroscopo dell'amore di coppia del 18 ottobre : Sagittario pretenzioso - Toro altalenante : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 18 ottobre vede l'entrata di Luna in Gemelli ed ecco che le sensazioni amorose si fanno più intense, anche se più ragionate. Un'intelligenza lucida pervade la sfera amorosa e preferisce il coinvolgimento mentale a quello sentimentale, tanto che non solo Gemelli ma anche la Vergine, Acquario, Bilancia, Leone e Ariete fuggiranno dalle emozioni travolgenti, vivendo l'amore in modo superficiale. Di seguito ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 17 ottobre : Leone altalenante - Pesci premuroso : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì diventa molto variopinto nell'orizzonte stellare a causa di alcuni influssi che rendono gli affetti altalenanti. Le insicurezze fanno capolino nel cuore di Ariete, Leone e Vergine che quasi hanno paura di lasciarsi andare ai sentimenti poiché messi in discussione da alcune forze inconsce difficili da smaltire. Buone le sensazioni amorose per Gemelli, Cancro, Scorpione e Pesci nelle previsioni ...

oroscopo della settimana fino al 27 ottobre : Cancro intraprendente - Scorpione creativo : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre annuncia una fase di tensione per la Bilancia, mentre la Vergine avrà bisogno di rallentare un po' i propri ritmi. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la condizione astrologica sarà in netto miglioramento in questo periodo. Potrete avvertire una migliore condizione fisica e di fortuna. Ci saranno migliori opportunità e nuove occasioni da ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 16 ottobre : Capricorno ambizioso - Gemelli distratto : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì punta un riflettore sui desideri amorosi di ciascun segno zodiacale, elargendo dei consigli utili per barcamenarsi nelle intricate faccende del cuore. Venere e Mercurio dallo Scorpione elargiscono amore e lo fanno in modo razionale, proponendo delle brillanti idee per raggiungere le proprie mete sentimentali. Buone nuove anche per Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro nelle previsioni astrali ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 16 ottobre : Scorpione romantico - Leone permaloso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce l'andamento delle stelle, elargendo dei consigli utili per influenzare positivamente le sensazioni a due. Le previsioni astrali segno per segno mettono in guardia alcuni simboli zodiacali dagli intralci sentimentali, forse scaturiti da un'eccessiva possessività o un'insicurezza latente. Buone le sensazioni per Scorpione, Bilancia, Vergine, Pesci, Sagittario e Cancro che troveranno le ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 15 ottobre : Capricorno coinvolgente - Vergine tenace : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì annuncia come protagonista una Luna dolce anche se un po' opprimente in Toro. Le emozioni diventano più intense e la dolcezza rende i rapporti di coppia più romantici e profondi, anche se Toro, Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro cercheranno di incaponirsi nel vivere l'amore a modo loro, rischiando uno stallo emotivo pericoloso per le relazioni a due. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

L'oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 14 al 20 ottobre) : ARIETEMarte in opposizione, su un segno come il tuo, fa vere scintille. La verità è che non ami sentirti con le mani legate, ma neanche che ti si venga detto cosa devi fare o come devi agire. Eppure, in questo periodo, c’è chi sta testando la tua pazienza. Genericamente potrebbe trattarsi di una fase di tensione con un referente di lavoro, di divergenze di idee. Ma non posso escludere che - in certi casi - qualcuno non ...

L'oroscopo della terza settimana di ottobre : questioni spinose per Vergine e Pesci : Il mese di ottobre sta portando una vera e propria ventata di novità a tutti i segni delL'oroscopo. La terna settimana, però, determinerà un involuzione pero alcuni segni con la Vergine e i Pesci che dovranno riflettere su delle questioni spinose riguardanti il proprio futuro. Sarà, invece, un periodo rilassante per Cancro e Ariete che giungeranno al compimento di un obiettivo da tempo desiderato. Scopriamo quali sono le previsioni degli astri ...

oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre : Gemelli soddisfatti - Bilancia in recupero : Una nuova settimana sta per avere inizio, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate autunnali comprese fra lunedì 14 e domenica 20 ottobre. Previsioni astrali dal 14 al 20 ottobre Ariete: quella alle porte sarà una settimana interessante per il segno, che già durante le giornate precedenti ha potuto beneficiare di un recupero, soprattutto sentimentale. Le prossime giornate saranno fortunate per parlare ...

L'oroscopo dell'amore per i single fino al 20 ottobre : Capricorno pragmatico : L'oroscopo dell'amore per i single dedicato alle vicende amorose della settimana di metà ottobre, punta un riflettore sulle emozioni, sulle novità sentimentali e le aspettative di ciascun segno zodiacale a caccia di nuove emozioni. Luna signora della sensibilità e della profondità d'animo, acuirà le percezioni sottili sostando dapprima in Ariete, poi in Toro e successivamente in Gemelli. Via libera quindi alle opportunità amorose da approfondire ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 : Cosa dicono le stelle? L'Oroscopo di Paolo Fox svela a tutti gli appassionati cosa aspettarsi questa settimana in amore...

Paolo Fox - oroscopo di oggi e della settimana : previsioni 13 ottobre : oroscopo Paolo Fox, 13 ottobre 2019: previsioni dello zodiaco del giorno e della settimana Dall’ultimo numero di DiPiùTv e dal numero speciale di DiPiù “Stellare” di questo mese, sveliamo di seguito alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 13 ottobre, e della settimana entrante, per ciascuno dei dodici segni. Come sempre sulla rivista l’astrologo ha dato un giudizio ...

oroscopo della terza settimana di ottobre : Ariete e Leone con problemi sul lavoro : Per la terza settimana del mese di ottobre, vale a dire quella compresa fra lunedì 14 e domenica 20, l'Oroscopo preannuncia giornate non proprio positive per alcuni segni, come il Leone e l'Ariete che si ritroveranno a dovere affrontare qualche incomprensione o alcune discussioni sul lavoro. La Vergine, dal canto suo, potrà aspettarsi qualche novità sul piano sentimentale. Come sempre, non tutti i segni zodiacali dovranno affrontare giorni ...

