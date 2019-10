L' oroscopo del 19 ottobre | 2ª sestina | trigono Venere-Nettuno | Scorpione vola

oroscopo del 18 ottobre : Toro preoccupazioni economiche - Gemelli bene i sentimenti : Il week end si avvicina con i presagi degli astri e delle stelle per venerdì 18 ottobre. Sarà una giornata interessante per i Gemelli, che potranno concentrarsi sui sentimenti e vivere delle belle emozioni ma anche per la Bilancia, che potrà trovare le soluzioni che da tempo cercava. Al contrario, il Toro potrebbe vivere dei momenti di agitazione a causa di preoccupazioni finanziarie; di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 18 ottobre : Sagittario pretenzioso - Toro altalenante : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 18 ottobre vede l'entrata di Luna in Gemelli ed ecco che le sensazioni amorose si fanno più intense, anche se più ragionate. Un'intelligenza lucida pervade la sfera amorosa e preferisce il coinvolgimento mentale a quello sentimentale, tanto che non solo Gemelli ma anche la Vergine, Acquario, Bilancia, Leone e Ariete fuggiranno dalle emozioni travolgenti, vivendo l'amore in modo superficiale. Di seguito ...

oroscopo del terzo weekend di ottobre : stressato l'Ariete - fortunati i Pesci : Il mese di ottobre è finalmente giunto al centro della sua durata e si avvia sempre più rapidamente verso la fine. L'Oroscopo del weekend in arrivo sembra preannunciare qualche piccolo intoppo per alcuni dei segni, come l'Ariete che potrebbe ritrovarsi ad affrontare letteralmente lo stress, mentre altri come i Gemelli si ritroveranno ad attendere e sperare per una promozione sul lavoro. Pesci, dal canto suo, non potrà minimamente lamentarsi per ...

L'oroscopo del giorno 18 ottobre - seconda sestina : Scorpione al top in tutti i contesti : L'oroscopo del giorno 18 ottobre 2019 è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a voi lettori. Pertanto, le effemeridi del periodo annunciano uno splendido venerdì in imminente arrivo. A goderne appieno però, solo tre segni, ovviamente scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri per il vostro segno? Certo che sì, dunque, ...

L'oroscopo del weekend 19-20 ottobre : Acquario euforico - Scorpione in risalita : Durante il weekend che va dal 19 al 20 ottobre, i nativi Cancro potrebbero essere più distratti del solito sul posto di lavoro, mentre Vergine deciderà di concedersi qualche sfizio in più. Bilancia preferirà essere più permissivo nei confronti del partner, mentre per Acquario arriveranno presto delle belle notizie che renderanno i nativi del segno euforici. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo del fine settimana, dal 19 al ...

Paolo Fox del 17 ottobre : oroscopo di domani segno per segno : Paolo Fox di domani: oroscopo completo del 17 ottobre Qui di seguito Paolo Fox svela l’oroscopo di domani (17 ottobre) partendo come sempre dai primi quattro segni zodiacali. ARIETE: situazione che resta attiva dal punto di vista dell’amore. Serata pesante. Devono cercare di mantenere la calma sul lavoro. TORO: Venere in opposizione che non crea buone situazioni per l’amore. Decisioni importanti per chi ha delle attività in ...

L'oroscopo del weekend dal 18 al 20 ottobre : Leone curioso - Sagittario determinato : L'oroscopo del weekend promette splendide novità amorose e ciascun segno zodiacale diventa più romantico e sensibile nei confronti dell'amore. La posizione favorevole di Luna in Gemelli e poi in Cancro, dà il via all'approfondimento delle emozioni e lo fa in maniera più profonda e concreta. Sensazioni amichevoli sono garantite dall'astro d'argento in Gemelli che rende il modo di fare più allegro e frizzante, mentre l'astro d'argento in Cancro ...

oroscopo giornaliero del 17 ottobre : Vergine - determinata nella risoluzione dei problemi : Siamo ormai nel vivo di questa terza settimana di ottobre, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre. Continua un momento positivo per la Vergine, che durante le prossime ore potrà risolvere alcune problematiche che le stanno particolarmente a cuore. La Bilancia, nonostante la stabilità ritrovata, farà bene, almeno per questa giornata a non tirare troppo la corda, mentre lo Scorpione ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 17 ottobre : Leone altalenante - Pesci premuroso : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì diventa molto variopinto nell'orizzonte stellare a causa di alcuni influssi che rendono gli affetti altalenanti. Le insicurezze fanno capolino nel cuore di Ariete, Leone e Vergine che quasi hanno paura di lasciarsi andare ai sentimenti poiché messi in discussione da alcune forze inconsce difficili da smaltire. Buone le sensazioni amorose per Gemelli, Cancro, Scorpione e Pesci nelle previsioni ...

oroscopo della settimana fino al 27 ottobre : Cancro intraprendente - Scorpione creativo : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre annuncia una fase di tensione per la Bilancia, mentre la Vergine avrà bisogno di rallentare un po' i propri ritmi. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la condizione astrologica sarà in netto miglioramento in questo periodo. Potrete avvertire una migliore condizione fisica e di fortuna. Ci saranno migliori opportunità e nuove occasioni da ...

oroscopo oggi 16 ottobre Branko : previsioni seconda metà del mese : Branko, Oroscopo del giorno: le previsioni di oggi, 16 ottobre, e della seconda parte del mese Si apre oggi la seconda parte di ottobre 2019, le cui previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo, come lo zodiaco del giorno (appunto di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019), dal suo libro dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, contenente le previsioni astrali di tutto l’anno (noi ci limitiamo, ovviamente, a ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 16 ottobre : Capricorno ambizioso - Gemelli distratto : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì punta un riflettore sui desideri amorosi di ciascun segno zodiacale, elargendo dei consigli utili per barcamenarsi nelle intricate faccende del cuore. Venere e Mercurio dallo Scorpione elargiscono amore e lo fanno in modo razionale, proponendo delle brillanti idee per raggiungere le proprie mete sentimentali. Buone nuove anche per Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro nelle previsioni astrali ...

oroscopo domani di Paolo Fox - 16 ottobre : le previsioni del mercoledì : Paolo Fox, Oroscopo dei segni di Acqua: previsioni del 16 ottobre Si inizia con i segni di Acqua analizzati dall’Oroscopo di Paolo Fox di domani, 16 ottobre, ricordando che tutto quanto è tratto dallo Stellare pubblicato su DiPiù Tv. CANCRO: prossima settimana di grande intensità. Torneranno a fare nuovi importanti progetti. Devono evitare le tensioni. SCORPIONE: dovranno programmare una piccola vacanza al fine di far star bene il ...

L'oroscopo del giorno 17 ottobre - previsioni 2ª sestina : fantasia in amore per Bilancia : L'oroscopo del giorno 17 ottobre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Nel periodo sotto analisi, l'Astrologia applicata al quarto giorno della corrente settimana evidenzia la posizione stabile di Marte e Sole in Bilancia con Venere e Mercurio ancora nel campo dello Scorpione. Tra le novità astrali di spicco, ovviamente parlando sempre in merito a ...