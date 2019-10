Londra | condannati i due studenti italiani per violenza sessuale

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Un video fin troppo simile a tanti altri: due ragazzi all’interno di un locale si “danno il cinque” e si abbracciano, come a festeggiare qualcosa; e poi, subito dopo, guardano insieme delle immagini da un cellulare. Sembrerebbe tutto normale, se non fosse che quei giovani avevano appena abusato di una donna inerme, in una discoteca di, e poi l’avevano abbandonata in una toilette. Il grave episodio risale alla notte del 26 febbraio 2017: nelle scorse ore una giudice della Isleworth Crown Court ha condannato due, rispettivamente di 25 e 26 anni, percarnale e lesioni aggravate. Secondo le procedure della legge inglese l’ammontare della pena sarà stabilito in un’udienza tra qualche settimana. Di certo la notizia della sentenza di colpevolezza ha avuto vasta eco in tutta la Gran Bretagna, proprio a causa di quel filmato con i ragazzi che si complimentano l’un ...

