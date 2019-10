LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | vantaggio milanese a

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-15 Contropiede del Pana e comodissima schiacciata di Thomas. Immediato timeout di Messina. 14-15 Rimbalzo offensivo di Wiley e facile appoggio al ferro. 12-15 Papapetrou schiaccia in solitaria. 10-15 ANCORA SCOLA! TRIPLA! Timeout per il Pana. Cinque minuti a fine primo quarto. 10-12 Gancio di Papagiannis. 8-12 Due comodissimi per Micov. 6-10 SCOLAAAA! TRIPLAAA! Sono passati quattro minuti. 6-7 TRIPLA DI MICOV! 6-4 Arresto e tiro di Rodriguez. 6-2 Alley oop Fredette/Papagiannis 4-2 Penetrazione vincente di Calathes. 2-2 Sottomano facile di Fredette. 0-2 Jumper per Scola. SI COMINCIA! Primo possesso perQuesti i quintetti titolari:: Rodriguez, Micov, White, Brooks, Scola: Fredette, Calathes, Thomas, Papeptrou, Papagiannis 20.25: E' il momento della presentazione delle due squadre. 20.22: Ultime fasi ...

