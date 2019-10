LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | ultimi cinque minuti

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-67 BROOOOKS! TRIPLAAAA!risorge da un momento bruttissimo. 68-64 MICOOOOV! Una tripla da campione. 68-61 Vola a schiacciare Wiley. Esplode OAKA. Ilè in pieno controllo ora. Mitoglu con una stoppata clamorosa su Rodriguez 66-61 Dentro anche il libero supplementare. Parziale di 9-0 del Pana, conin crisi nera ora in attacco. 65-61 Wiley vola ancora a rimbalzo e segna con il fallo di Scola. Settimo rimbalzo in attacco dell’americano. Timeout immediato di Messina. 63-61 Calathes alza la parabola e trova solo la retina. Infrazione di 24 secondi per. 61-61 Ennesimo rimbalzo offensivo del Pana e Mitoglu segna facile al vetro. 59-61 Calathes brucia ancora la difesa milanese con la penetrazione. 0/2 in lunetta di Tarczewski ad aprire l’ultimo quarto. FINISCE IL TERZO QUARTO! Vantaggio milanese ...

