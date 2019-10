LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | si comincia ad OAKA

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuesti i quintetti titolari:: Rodriguez, Micov, White, Brooks, Scola: Fredette, Calathes, Thomas, Papeptrou, Papagiannis 20.25: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.22: Ultime fasi di riscaldamento per le due squadre. 20.18: Grande sfida in campo tra Nick Calathes e Sergio Rodriguez, due dei migliori giocatori in Europa nel proprio ruolo e sicuramente due leader delle loro squadre. 20.13: L’ha affrontato il18 volte nella sua storia. Il record è 5-13 (4-12 se si considera solo l’). Due le vittorie ad, la prima nel 2011/2012 e poi la seconda lo scorso, trascinata da uno strepitoso Arturas Gudaitis, il cui rientro è vicino ed è sicuramente una buonissima notizia per. 20.10: Una prima parte di stagioneta con troppe incertezze per, tra ...

