LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | perfetta parità

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : equilibrio a metà secondo quarto (28-30) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pericoloso secondo fallo di Rodriguez per Milano. Timeout nella partita. 28-30 Incredibile canestro di Rodriguez in penetrazione. 28-28 Assist magico di Calathes per Mitoglu. Sei minuti all’intervallo. 26-28 Ancora un jumper perfetto di Roll. 26-26 Penetrazione vincente di Rice. 24-26 Arresto e tiro perfetto di Roll. 24-24 Runner con la consueta “lacrima” di Calathes. 22-24 ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a metà primo quarto (10-15) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-15 Contropiede del Pana e comodissima schiacciata di Thomas. Immediato timeout di Messina. 14-15 Rimbalzo offensivo di Wiley e facile appoggio al ferro. 12-15 Papapetrou schiaccia in solitaria. 10-15 ANCORA SCOLA! TRIPLA! Timeout per il Pana. Cinque minuti a fine primo quarto. 10-12 Gancio di Papagiannis. 8-12 Due comodissimi per Micov. 6-10 SCOLAAAA! TRIPLAAA! Sono passati quattro ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : si comincia ad OAKA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questi i quintetti titolari: Milano: Rodriguez, Micov, White, Brooks, Scola Panathinaikos: Fredette, Calathes, Thomas, Papeptrou, Papagiannis 20.25: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.22: Ultime fasi di riscaldamento per le due squadre. 20.18: Grande sfida in campo tra Nick Calathes e Sergio Rodriguez, due dei migliori giocatori in Europa nel proprio ruolo e ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta durissima ad OAKA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-A|X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la quarta giornata dell’Eurolega 2019-2020. Una sfida che può rappresentare una svolta nella stagione dell’Olimpia Milano. Vincere nell’inferno di OAKA è importante non solo per la classifica, ma proprio perchè può essere quel segnale che il tecnico siciliano spera di ...