LIVE Ciclismo su pista | Europei 2019 in DIRETTA | 17 ottobre | il quartetto maschile si

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 16 ottobre - l’inseguimento maschile cerca punti pesanti per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei 2019 di Ciclismo (16 ottobre) – La presentazione delle gare (16 ottobre) Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei su pista 2019, in programma da oggi fino a domenica 20 presso l’Omnisport di Apeldoorn, in Olanda. Saranno cinque giorni fondamentali in previsione della qualificazione olimpica di ...

Ciclismo - Gianni Moscon rinvigorito da un Mondiale ad alto LIVEllo. Ora serve il vero salto di qualità nelle classiche : Sono ormai tre anni consecutivi che Gianni Moscon, quando sente aria di Mondiali, si esalta. Dopo essere stato grande protagonista sia a Bergen 2017 che ad Innsbruck 2018, infatti, il trentino, reduce dalla peggior stagione della carriera, è riuscito a recitare un ruolo da attore protagonista anche nella recente rassegna iridata che si è svolta nello Yorkshire. Ora, però, serve un netto salto di qualità per tornare a essere competitivo nelle ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia punta su Trentin e Colbrelli. Van der Poel - Alaphilippe e Belgio favoriti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La guida completa dei Mondiali di Ciclismo – Il programma della prova in linea Elite maschile – L’analisi del percorso e le possibili chiavi tattiche – Tutti gli italiani in gara – Il borsino dei favoriti – Il montepremi – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo – Italia, è caccia all’impossibile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...

DIRETTA Ciclismo - LIVE Mondiali 2019 : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : E’ finalmente arrivato il momento più atteso di questa manifestazione, la gara dei professionisti ai Mondiali di Ciclismo 2019. Ci attende una corsa spettacolare, che si preannuncia dura e piuttosto combattuta, visto che al via ci saranno tanti atleti in grado di ambire alle medaglie. I grandi interpreti delle corse di un giorno, ma non solo si sfideranno nel finale alla ricerca del titolo di Campione del Mondo. La partenza è fissata molto ...

LIVE Ciclismo femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Marta Bastianelli sfida la corazzata dell’Olanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – La presentazione della prova in linea Elite femminile – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Ci attende una spettacolare sfida tra le migliori atlete del ...

LIVE Ciclismo - Mondiali Under23 2019 in DIRETTA : l’Italia cala gli assi Covi e Dainese per salire sul podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – La presentazione della prova in linea Under23 – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea Under23 maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). I giovani talenti del panorama internazionale si sfideranno su un ...

LIVE Ciclismo femminile - Mondiali juniores 2019 in DIRETTA : l’Italia cala la carta Collinelli per puntare al podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – La presentazione della prova in linea juniores femminile – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea juniores femminile del Campionato del Mondo 2019 dello Yorkshire. Le ragazze si sfideranno su una distanza di 92 ...

LIVE Ciclismo - Mondiali juniores 2019 in DIRETTA : caduta di gruppo nei primi chilometri di gara. Coinvolto Piccolo che è costretto ad inseguire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Che rischio per Andrea Piccolo! Il magentino sta cercando di tornare in gruppo superando ammiraglia dopo ammiraglia, e ha quasi rischiato di farsi tamponare da quella della nostra Nazionale. 13.30 Una curiosità, sono in corsa per il Kazakistan i figli gemelli di Alexander Vinokourov, ossia Nicolas e Alexandre. 13.27 Il gruppo è allungatissimo e sono stati prontamente ripresi gli ...

LIVE Ciclismo - Mondiali juniores 2019 in DIRETTA : Andrea Piccolo ed Antonio Tiberi le punte di un’Italia ambiziosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – La presentazione della prova in linea juniores maschile – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea juniores maschile del Campionato del Mondo Yorkshire 2019. Saranno 148 i chilometri che i ragazzi dovranno percorrere da ...

LIVE Ciclismo - Cronometro maschile Mondiali 2019 in DIRETTA : Affini e Ganna mine vaganti - Evenepoel può far saltare il banco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – Il borsino della Cronometro – La startlist e i pettorali di partenza – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cronometro maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Vivremo una spettacolare prova contro il tempo tra ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - Mikkel Bjerg è campione del mondo per il terzo anno consecutivo - 2° Garrison e 3° McNulty : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro FEMMINILE ELITE Da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e continuato a farlo anche per la cronometro femminile che partirà a breve. 13.36 Da notare che quello odierno, anche se le posizioni sono diverse, è lo stesso podio del Mondiale a cronometro juniores di Doha 2016. Bjerg, dunque, conquista il terzo titolo consecutivo a cronometro ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - Ian Garrison primo momentaneo al traguardo - ma Bjerg fa un grandissimo tempo all’intermedio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Van Moer rischia di cadere in curva, intanto. Il belga sta andando molto forte. 13.19 Arriva Dan Hoole con un tempo non entusiasmante al traguardo, perde 1’19” da Garrison. 13.16 Van Moer, McNulty e, ovviamente, Bjerg sono gli unici che possono impensierire Garrison. 13.14 Knotten calato moltissimo nel secondo tratto, arriva al traguardo a 1’38” da Garrison. Ha la ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - Ian Garrison primo momentaneo al traguardo - Puppio a 2 minuti - parte Sobrero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Chi è partito all’inizio, come Garrison, ha avuto la fortuna di trovare una sede stradale più praticabile. Intanto il norvegese Iver Knotten fa il miglior tempo all’intermedio, 6″ meglio di Healy. 12.49 Partito anche Van Moer. Ora toccherà a Bjerg e, poi, saranno tutti in strada. 12.47 La strada è in condizioni veramente pietose, ci sono pozzanghere che occupano tutta ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - Ian Garrison primo momentaneo al traguardo - Puppio a 2 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Male Attila Valter che passa all’intermedio a 1′ da Healy. 12.29 Partito il campione francese a cronometro Thibault Guernalec. Pericoloso outsider oggi. 12.28 Grandissima seconda parte, invece, di Ian Garrison, il quale migliore il tempo di Hulgaard di ben 29″. Puppio ha chiuso a 2′ dallo statunitense. 12.25 Gestire lo sforzo nella prima parte per tenersi qualcosa ...