L' Italia ha davvero bloccato la vendita di armi alla Turchia?

Italia - quando il verde è davvero speranza : La Nazionale tra la visita all’ospedale pediatrico del Bambino Gesù e l’abbraccio con Vialli e Mihajlovic

Alla scoperta delle vendite di console e videogiochi in Italia dal 2013 al 2018 : un Paese davvero "sonaro"? : Nel corso delle settimane ci troviamo spesso alle prese con classifiche di vendita e top 10 di vario genere ma in pochissimi casi abbiamo tra le mani dei numeri e dei dati precisi, tanto meno per quanto riguarda l'Italia. Grazie ad alcuni grafici pubblicati sui forum di Meristation possiamo però avere tra le mani un'interessante fotografia di quello che è il mercato videoludico generale degli ultimi anni e soprattutto quello che è il mercato ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia può davvero pensare di vincere? Van der Poel - Sagan e Alaphilippe (e non solo) sembrano fuori portata : Domenica si terrà la prova in linea dei Campionato Mondiali di Ciclismo su strada 2019 di Harrogate. L’Italia, capitanata da Matteo Trentin, punta alla maglia iridata, ma la scalata sembra alquanto ardua. In primis perché due corridori come Alberto Bettiol e Gianni Moscon, specialisti delle corse over 250 km (e questo Mondiale ne misura ben 280), i quali potevano formare, insieme al sopraccitato ex campione d’Europa, un tridente ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia può davvero pensare di vincere? Van der Poel - Sagan e Alaphilippe (e non solo) sembrano fuori portata : Domenica si terrà la prova in linea dei Campionato Mondiali di Ciclismo su strada 2019 di Harrogate. L’Italia, capitanata da Matteo Trentin, punta alla maglia iridata, ma la scalata sembra alquanto ardua. In primis perché due corridori come Alberto Bettiol e Gianni Moscon, specialisti delle corse over 250 km (e questo Mondiale ne misura ben 280), i quali potevano formare, insieme al sopraccitato ex campione d’Europa, un tridente ...

Gli Italiani amano gli animali domestici davvero “come un figlio” : Gli italiani amano il proprio animale domestico al punto da considerarlo un figlio. È così per il 71% degli intervistati per un sondaggio realizzato da Amazon in occasione del lancio del concorso Amazon Pet Star 2019. Lo studio, effettuato su 1500 proprietari di animali domestici in tutta Italia, ha rivelato che i proprietari di animali domestici farebbero di tutto pur di rendere felici i propri pet: il 64% degli intervistati dichiara di ...

Il Borgo dei Borghi e l'esaltazione delle meraviglie Italiane - la tv di cui si ha davvero bisogno : Quando si vede un programma veramente bello in tv, è sempre un gran piacere poterlo raccontare. E' decisamente questo il caso della nuova edizione andata in onda questa sera in prima serata su Rai 3 de Il Borgo dei Borghi, la competizione - condotta da Camilla Raznovich dal programma Kilimangiaro - che mette in gara 60 Borghi italiani invitando i telespettatori da casa a votare per eleggere il loro Borgo preferito.Un programma, Il Borgo dei ...

Silvio Berlusconi contro Donatella Conzatti : "Mai stata di Forza Italia - chi è davvero" : Sull'addio di Donatella Conzatti a Forza Italia, la senatrice passata con Matteo Renzi e il suo nuovo Italia Viva, ora si esprime anche Silvio Berlusconi. Il quale, di fatto, rinnega l'ormai ex azzurra. Intercettato a margine delle votazioni al Parlamento europeo di Strasburgo, il Cavaliere attacca:

L'uso del contante in Italia è davvero un'anomalia? : Nelle ultime settimane si è tornato a parlare dell'opportunità di incentivare i pagamenti elettronici e disincentivare l'utilizzo del contante, anche in funzione di contrasto all'evasione fiscale. Per prima cosa, vediamo meglio che cos'è stato proposto. Le proposte di governo e Confindustria Il programma di governo Pd-M5s ha un paragrafo dedicato esplicitamente alla necessità di "potenziare la lotta [...] all'evasione fiscale [...] agevolando, ...

Pagare meno tasse con una SRL : è davvero possibile in Italia : Si possono Pagare meno tasse nel pieno rispetto delle norme fiscali Italiane? E’ la domanda che migliaia di Partite Iva

Venezia 2019 : due Italiani e i film più politici. Questi Leoni volano per davvero : So di dover ringraziare il giurato Paolo Virzì per i premi più belli e più inaspettati di Venezia 76: il premio speciale della Giuria al Franco Maresco di “La Mafia non è più quella di una volta” ( quasi un enigma per gli stranieri); la Coppa Volpi all’Ariane Ascaride di “Gloria Mundi” (che occorre avere il cuore e la testa dalla parte giusta per apprezzare fino in fondo); la Coppa ...

Armenia-Italia - clamoroso attacco social di Karapetyan a Bonucci : “davvero vergognoso…” [FOTO] : L’attaccante armeno ha attaccato duramente il difensore azzurro, colpevole di aver indotto l’arbitro ad espellerlo simulando un colpo al viso La sua espulsione ha aiutato l’Italia a prendersi i tre punti in Armenia, risolvendo una partita complicata e ottenendo così il quinto successo in altrettante partite giocate nel girone di qualificazione ad Euro 2020. Aleksandre Karapetyan però non ci sta a passare per cattivo, ...

I mercati brindano al governo - ma l'Italia "affidabile" vuol dire davvero più tasse? : Per le agenzie di Rating l'Italia resta un paese fragile. Adempiere alle regole fiscali, ridurre il debito pubblico...

I mercati brindando al governo ma l'Italia "affidabile" vuole davvero dire più tasse? : Per le agenzie di Rating l'Italia resta un paese fragile. Adempiere alle regole fiscali, ridurre il debito pubblico...

Chi è Samara - che sta terrorizzando l’Italia? In alcune città era davvero armata? Nel video le grida di terrore di bambini e adulti : Gli strani avvistamenti della ragazzina del film ‘The Ring’ in giro per l’Italia si fanno sempre più frequenti e stanno diventando un vero e proprio fenomeno social. Ma di cosa si tratta? Si chiama Samara Challenge, sarebbe un gioco, ma è talmente assurdo da non poter essere considerato tale. Terrorizza ‘colpendo’ i passanti e tanto basta per cadere quasi nel reato, sebbene, come fanno sapere i carabinieri, in ...