«L’ho baciata per aumentare la sua autostima | le avevano dato della cicciona» Il

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il bacio di Gascoigne. Nell’agosto del 2018, sul treno tra York e Newcastle, per sua stessa ammissione aveva baciato una donna “per aumentarne l’dopo che un altro passeggero l’aveva offesa per essere in sovrappeso”. E la corte di Teesside Crown, nell’Inghilterra nord-orientale, lo ha ritenuto non colpevole di aggressione sessuale. L’ha scampata bella (di nuovo) Paul Gascoigne, ex attaccantenazionale inglese eLazio, ormai da anni afflitto da gravi problemi di alcolismo. Per la verità la giuria sta ancora valutando l’accusa minore di semplice aggressione, ma Gascoigne è apparso commosso per questa prima sentenza, e quando la giuria ha emesso il verdetto dalla galleria del “pubblico” s’è alzato spontaneo un applauso. L'articolo «L’hoperla sua, le». Il Tribunale assolve Gascoigne sembra essere il ...

