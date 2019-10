L’esoscheletro Power Assist Suit di Panasonic aiuterà gli atleti paraolimpici nel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019)ha annunciato che, in occasione degli eventi di Paralifting e dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, sarà disponibile l’esoscheletro“ATOUN Y”, per alleviare le sollecitazioni a livello lombare e della schiena degli spotter, durante i movimenti di sollevamento pesi ripetuti. È un sostegno per la colonna vertebrale che pesa 4,5 chili, dotato di una serie di sensori di posizione. Quando l’atleta solleva un peso, i sensori rilevano i movimenti del torso e azionano i motori integrati. Questi ultimi si sincronizzano con i movimenti della persona per alleviare le sollecitazioni a livello lombare, compensando il potenziale di azione motoria dei muscoli. Gliche indosseranno il supporto saranno inoltre tutelati durante i movimenti per togliere e rimettere i pesi sui supporti, ridurranno l’affaticamento fisico, a fronte di migliori ...

