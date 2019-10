LEONARDO PIERACCIONI Ceccherini punge | ' Gli farò credere' | Maledetti Amici Miei

LEONARDO PIERACCIONI twitta un fotomontaggio su Matteo Renzi : “Italia Viva” come un’orda di zombie : Leonardo Pieraccioni ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio che vede come protagonisti Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e i transfughi del Pd che assieme all’ex premier hanno lasciato il partito per fondare Italia Viva, il nuovo soggetto politico di Renzi, in versione zombie. Nell’immagine si vedono infatti i volti di diversi politici del centrosinistra “photoshoppati” sui corpi di un’orda di zombie nello stile ...

LEONARDO PIERACCIONI e Laura Torrisi insieme a cena : Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni sono stati pizzicati dal settimanale “Diva e donna” a Roma durante una cena in famiglia tra i due ex e la loro bambina di 7 anni. Hanno mantenuto rapporti ottimi nonostante la separazione avvenuta nel 2014 e i fan sperano sempre che la coppia possa ricostituirsi. “Alla signora che oggi mi ha detto: “Chissà com’è bella sua figlia… se ha ripreso dalla madre” allego foto del periodo del concepimento! Io ...

LEONARDO PIERACCIONI - ecco il video-appello per l'insegnamento dei dialetti a scuola : L'attore e regista si schiera, a fior di labbra, per l'introduzione nelle scuole private del dialetto

Firenze. Il 10 settembre Premio Stenterello 2019 a LEONARDO Pieraccioni : Fino al 10 settembre si svolge la rassegna cinematografica curata da Andrea Muzzi che culmina con il Premio “Stenterello”. “Non