Lega | chiesti 2 | 1 milioni di euro di danni all’ex avvocato Matteo Brigandì

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Laha chiesto 2,1didi, storicole in passato del Carroccio e dell’ex leader Umberto Bossi. La richiesta è stata avanzata dal partito, parte civile con l’Domenico Aiello, nell’udienza di oggi del processo milanese a carico di, anche ex parlamentare leghista, imputato per patrocinio infedele e autoriciclaggio. Il pm Paolo Filippini ha chiesto per l’exle del partito una condanna a 2 anni e 3 mesi. La sentenza è prevista per il 31 ottobre. Secondo le indagini del pm Filippini, “qualedellasi sarebbe reso “infedele ai suoi doveri professionali”, omettendo “di denunciare il proprio conflitto di interessi” in relazione ad un decreto ingiuntivo, emesso nel 2004 ed eseguito nel 2012, da lui richiesto e incassando così quasi 1,9didi compensi per la sua ...

