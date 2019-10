Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Le m‘no’ sono già da un po’ ripiegate nell’armadio. La parentesi del 2014 è definitivamente chiusa. Lo dice a Il Foglio l’ex-ministro leghista Gianmarco. “La chiami pure la svolta della responsabilità. Glielo dico chiaramente: la voglia di protagonismo mediatico di qualcuno non può confondersi con il programma politico della. Dopo quattordici mesi di governo,scelto di andare all’opposizione su questioni concrete, non sull’uscita dall’”.E, aggiunge, “le confesso che già all’epoca si era rivelata divisiva, non convinceva tutti, ma si rivolgeva a un’opinione pubblica più propensa a un’eventuale uscita dall’, non solo nel nostro paese ma anche in Grecia e nel Regno Unito. Adesso, in un contesto profondamente ...

ilfoglio_it : “Se le maglie no euro vengono ripiegate nell’armadio? Lo sono da un po’. La parentesi è del tutto chiusa”.… - TV7Benevento : Lega: Centinaio, 'no euro? abbiamo rimesso aglie nell'armadio'... - marchesaangeli : RT @av__1974: @DestroyUnion @mike9938 @martinacarletti Peggio..la lega portò in parlamento Bossi con un centinaio di migliaia di voti nel 8… -