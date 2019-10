Le Previsioni Meteo per la Toscana | temporali nel weekend

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il Lamma comunica leper la, fino al 21 ottobre 2019. Domani in mattinata possibilità di isolate e deboli piogge sulle zone di nord ovest in particolare sui rilievi, altrove parzialmente nuvoloso con locali piogge isolate in Arcipelago. Nel pomeriggio qualche precipitazione sparsa, anche a carattere di rovescio, potra’ interessare anche il litorale centrale e in serata gran parte del nord ovest. Poco nuvoloso. Banchi di nebbia mattutini nelle valli interne in rapido dissolvimento. Venti: deboli di Scirocco sulla costa. Deboli variabili o assenti nelle zone interne. Mari: poco mossi, localmente mossi in serata a sud dell’Elba. Temperature: stazionarie. Sabato 19 sulle zone di nord ovest molto nuvoloso con piogge in particolare sui rilievi, altrove parzialmente nuvoloso con addensamenti piu’ consistenti sulle zone occidentali dove non si ...

