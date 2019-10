Le lezioni di stile delle Charlie’s Angels anni 70 | valide ancora oggi

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019) La giacca vintage a stampa check va bene su tuttoLa giacca vintage a stampa check va bene su tuttoBlusa con fiocco + gonna midi = mai più senzaBlusa con fiocco + gonna midi = mai più senzaDress to impressDress to impressIl pant a sigaretta in versione Studio 54 fa scintilleIl pant a sigaretta in versione Studio 54 fa scintilleIl look msh in bianco spaccaIl look msh in bianco spacca...Anche in rosso...Anche in rossoInvesti nel collo altoInvesti nel collo altoIn caso di dubbi, indossare paillette dalla testa ai piediIn caso di dubbi, indossare paillette dalla testa ai piediLa tuta workwear è per sempreLa tuta workwear è per sempreUn total look angelico è très chicUn total look angelico è très chicMa dove vai se un jeans a gamba larga non ce l'hai?Ma dove vai se un jeans a gamba larga non ce l'hai? Gli Angeli stanno tornando. La Townsend Detective Agency di proprietà del misterioso ...

