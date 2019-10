L' avvocato online? Occhio alla qualità del servizio

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ignazio Stagno Il secondment è una prassi professionale che sta prendendo sempre più piede nel mondo delle professioni legali ha anche una declinazione sul web. Cosa ne pensano gli addetti ai lavori Il mondo delle professioni legali fa i conti con l'evoluzione del mercato del lavoro che in questi ultimi anni sta di fatto cambiando volto. L'introduzione di portali che permettono di ottenre una consultazione last minute potrebbe portare a nuovi e grossi cambiamenti nella categoria. Il secondment è una prassi professionale che arriva dal mondo anglosassone e che è arrivata anche negli Stati Uniti. Come vi abbiamo ricordato uno dei servizi che ha reinterpretato questa sinergia che mette in contatto aziende e studi legali eè ilAmazon che offre alle imprese un'assistenza legale per la tutela del prodotto e del brand con un portfolio di diversi studi le cui tariffe sono ...

andrecol87 : RT @CameraAmmCamp: Novità ??Ora su #Amazon si può “comprare” un #Avvocato Ecco la nuova frontiera: catalogo di #avvocati online. Negli #USA… - CameraAmmCamp : Novità ??Ora su #Amazon si può “comprare” un #Avvocato Ecco la nuova frontiera: catalogo di #avvocati online. Negli… - contributifvg : Avvocati e commercialisti? In USA li trovi a catalogo, venduti online da #Amazon ... -