L' assistente pro Bibbiano mi ha tolto mia figlia Giulia

La nuova UI di assistente Google migliora l’utilizzo dei promemoria : Google sta testando un nuovo design di Assistente Google per i promemoria con una interfaccia più compatta L'articolo La nuova UI di Assistente Google migliora l’utilizzo dei promemoria proviene da TuttoAndroid.

Domeniche Bestiali – All’improvviso la follia : la bandierina dell’assistente arbitrale diventa “bastone per colpire e spada per trafiggere” : C’è un vincitore assoluto in questo appuntamento con Domeniche Bestiali: qualcuno che col suo comportamento ha veramente interpretato alla lettera il nome di questa rubrica, fin troppo forse. Nessuna anticipazione: basteranno le parole del Giudice Sportivo per spiegare. Rimanderemo altre squalifiche, peripezie degli arbitri e racconti dei giudici sportivi alle prossime rubriche e il resto, dagli striscioni dei tifosi che si autodenunciano ...

Su Huawei Mate 30 Pro debutta Smart Travel - l’assistente di viaggio della EMUI 10 : Huawei ha avviato il rollout di una nuova funzionalità per il recentissimo Mate 30 Pro. Si tratta di Smart Travel, che intuitivamente consiste in un assistente di viaggio. Questa sarà preinstallata sulla EMUI 10 e sarà consegnata tramite un aggiornamento software tra le mani di chi già utilizza la UI cinese in versione 10. Smart Travel di Huawei si occupa di facilitare l’utente nei preparativi per il viaggio, raccoglie i dettagli del volo, ...