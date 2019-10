L' assassino come Gesù | il quadro che offende Pamela

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Bianca Elisi Bufera sull'opera del writer anti-fascista:Mastropietro raffiguratala Madonna mentre tiene in braccio il suoLa sua ultima opera ("Non fare il salame –Rifiuta il fascismo") è comparsa per le vie di Torino il 25 aprile scorso. Una provocazione non proprio originale, visto che raffigurava Benito Mussolini a testa in giù. La carriera di Andrea Villa, anche conosciutoil Bansky torinese, non si è certo interrotta dopo quella prodezza. Anzi, per lo street-artista si sono spalancate le porte della "Riccardo Costantini Contemporary", dove ha tenuto una personale. Lavori inediti, collage tridimensionali su carta fine art, in edizione limitata di 10 esemplari, di matrice pop e dadaista, tra cui spicca il viso di una ragazza che tutti conoscono. Si chiamaMastropietro ed è stata abusata e uccisa a Macerata nel gennaio 2018. Nella ...

LaviniaBLR : Andrea Villa, altro'artista'petaloso paladino dei diritti dei criminali & 'restiamo umani'solo quando è conveniente… - ageraci3 : Il gelido racconto di Said: «Così ho accoltellato Stefano Leo alla gola, volevo uccidere uno come me». L'audio escl… - _IL_DIGA_ : RT @Emm_Manzari: @PaoloLocatelli Questo non vuol dire che tu sia un assassino, ma che ognuno di noi, come uomini, è responsabile dell'event… -