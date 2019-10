Lancia Ypsilon Monogram | la nuova firma della Fashion City Car

Lancia Ypsilon Monogram - lo stile firmato «Y» : Lancia Ypsilon Monogram Lancia Ypsilon Monogram Lancia Ypsilon Monogram Lancia Ypsilon Monogram Lancia Ypsilon Monogram Lancia Ypsilon Monogram Lancia Ypsilon Monogram Lancia Ypsilon Monogram Lancia Ypsilon Monogram Lancia Ypsilon Monogram Dopo la versione Black and Noir, Lancia Ypsilon torna a stupire indossando un nuovo abito, questa volta Gold and Noir, a conferma delle tendenze di stile e colore imperanti. Ma non solo. A rendere ancora più ...

Lancia Ypsilon - Look nero e oro per la Monogram : Dopo la Black and Noir la Lancia presenta una nuova serie speciale della Ypsilon, la Monogram. Ispirata, come già altri allestimenti, allalta moda, la nuova versione della piccola cinque porte prende il proprio nome dal Monogramma che caratterizza la finitura del montante anteriore. Il lancio nelle concessionarie è fissato per i due weekend di porte aperte del 19-20 e 26-27 ottobre, con prezzi di lancio a partire da 11.300 euro con ...