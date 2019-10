“La Terra vista da un professionista” | a scuola con il Geologo anche in Puglia

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Diffondere la cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente; fare divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali informando sui corretti comportamenti della popolazione attiva e resiliente; divulgare il Sistema di Protezione civile del qualei cittadini sono parte integrante; far conoscere il ruolo delnel sistema di Protezione civile, sono questi i principali obiettivi della III Edizione della giornata dedicata all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, denominata Lada un professionista: acon il” in programma il prossimo 18 ottobre 2019 in tutta Italia ein. L’evento organizzato dal Consiglio nazionale dei Geologi, con la collaborazione degli Ordini regionali – e quindi...

astro_luca : La pelle della Terra – Africa: Tele di ragno The skin of Earth – Africa: Spiderwebs. #MissionBeyond - SuperQuarkRai : Quanto è grande la Terra rispetto al Sole? Come una capocchia di spillo che orbita attorno a una palla a 15 metri d… - corradoformigli : I curdi erano gli eroi che hanno sconfitto l'ISIS. Ora Erdogan occupa la loro terra. Possiamo voltarci dall'altra p… -